Головуюча в ЄС Варшава хоче переконати Будапешт у важливості членства України для майбутнього Євросоюзу

Польське головування в Європейському союзі має намір переконати Угорщину, що майбутнє членство України життєво важливо для майбутнього самого Європейського союзу.

Про це у вівторок в Брюсселі по завершенню засідання Ради ЄС із загальних питань сказав міністр з питань Європейського союзу головуючої в ЄС Польщі Адам Шлапка, відповідаючи на запитання щодо можливої реакції в разі негативного результату референдуму щодо членства України в ЄС, який планує провести Угорщина. Вказавши, що питати про референдум треба безпосередньо в угорської сторони, Шлапка зазначив, що, "тим не менше ми збираємося продовжувати нашу роботу".

"Ми збираємося працювати з нашими партнерами, з державами-членами, і ми збираємося переконати також наших угорських партнерів, що для ЄС розширення простору стабільності, демократії, процвітання та безпеки життєво важливо. Отже, це те, що важливо для майбутнього Європейського Союзу. Ось чому ми будемо над цим працювати", - пояснив польський міністр.

За його словами, безпосередньо під час цього засідання міністри були зосереджені на підготовці Європейської ради, яка пройде за участю глав держав та урядів країн-членів ЄС 20-21 березня в Брюсселі. «Звичайно, під час дискусії лідерів про Україну буде частина дискусії про те, що лідери збираються висловити підтримку Україні, як ми це робимо як Європейський Союз від початку російської агресивної війни проти України. Як ви знаєте, "Безпечна Європа» є девізом польського головування - ми розглядаємо розширення як частину безпеки. Отже, розширення є одним із наших пріоритетів, і ми сповнені рішучості працювати над цим і просувати цей процес", - пояснив він позицію Варшави.

За його словами, робота над цим продовжується у тісній співпраці з європейським комісаром з питань розширення Мартою Кос.