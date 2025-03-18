Інтерфакс-Україна

Політика

16:23 18.03.2025

Головуюча в ЄС Варшава хоче переконати Будапешт у важливості членства України для майбутнього Євросоюзу

2 хв читати
Головуюча в ЄС Варшава хоче переконати Будапешт у важливості членства України для майбутнього Євросоюзу

Польське головування в Європейському союзі має намір переконати Угорщину, що майбутнє членство України життєво важливо для майбутнього самого Європейського союзу.

Про це у вівторок в Брюсселі по завершенню засідання Ради ЄС із загальних питань сказав міністр з питань Європейського союзу головуючої в ЄС Польщі Адам Шлапка, відповідаючи на запитання щодо можливої реакції в разі негативного результату референдуму щодо членства України в ЄС, який планує провести Угорщина. Вказавши, що питати про референдум треба безпосередньо в угорської сторони, Шлапка зазначив, що, "тим не менше ми збираємося продовжувати нашу роботу".

"Ми збираємося працювати з нашими партнерами, з державами-членами, і ми збираємося переконати також наших угорських партнерів, що для ЄС розширення простору стабільності, демократії, процвітання та безпеки життєво важливо. Отже, це те, що важливо для майбутнього Європейського Союзу. Ось чому ми будемо над цим працювати", - пояснив польський міністр.

За його словами, безпосередньо під час цього засідання міністри були зосереджені на підготовці Європейської ради, яка пройде за участю глав держав та урядів країн-членів ЄС 20-21 березня в Брюсселі. «Звичайно, під час дискусії лідерів про Україну буде частина дискусії про те, що лідери збираються висловити підтримку Україні, як ми це робимо як Європейський Союз від початку російської агресивної війни проти України. Як ви знаєте, "Безпечна Європа» є девізом польського головування - ми розглядаємо розширення як частину безпеки. Отже, розширення є одним із наших пріоритетів, і ми сповнені рішучості працювати над цим і просувати цей процес", - пояснив він позицію Варшави.

За його словами, робота над цим продовжується у тісній співпраці з європейським комісаром з питань розширення Мартою Кос.

Теги: #польща #угорщина #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:57 18.03.2025
В Єврокомісії, попри намір Угорщини провести референдум стосовно майбутнього членства України в ЄС, сподіваються відкрити переговори в цьому році

В Єврокомісії, попри намір Угорщини провести референдум стосовно майбутнього членства України в ЄС, сподіваються відкрити переговори в цьому році

14:07 18.03.2025
Позиція ЄС напередодні дзвінка Трампа Путіну: ми хочемо справедливого миру для України

Позиція ЄС напередодні дзвінка Трампа Путіну: ми хочемо справедливого миру для України

14:01 18.03.2025
Глава МЗС Польщі: Угорщина блокує вступ України до ЄС

Глава МЗС Польщі: Угорщина блокує вступ України до ЄС

11:07 18.03.2025
Польща і країни Балтії виходять із конвенції щодо протипіхотних мін, інформує Вільнюс

Польща і країни Балтії виходять із конвенції щодо протипіхотних мін, інформує Вільнюс

18:06 17.03.2025
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу військових злочинів РФ в Україні – ЗМІ

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу військових злочинів РФ в Україні – ЗМІ

15:55 17.03.2025
Каллас: в ЄС є широка підтримка ініціативи військової підтримки України на EURO40 млрд

Каллас: в ЄС є широка підтримка ініціативи військової підтримки України на EURO40 млрд

15:36 17.03.2025
За підпалами в країнах Балтії та Польщі стоять російські спецслужби

За підпалами в країнах Балтії та Польщі стоять російські спецслужби

11:29 17.03.2025
Сибіга: Росія повинна відповісти чітким і безумовним «так» на пропозицію щодо тимчасового перемир’я

Сибіга: Росія повинна відповісти чітким і безумовним «так» на пропозицію щодо тимчасового перемир’я

03:18 17.03.2025
Орбан анонсував звільнення від податків на доходи матерів двох і більше дітей

Орбан анонсував звільнення від податків на доходи матерів двох і більше дітей

01:50 17.03.2025
Голови МЗС країн ЄС у понеділок обговорить, чи можна зберегти мовлення Радіо Вільна Європа – Ліпавський

Голови МЗС країн ЄС у понеділок обговорить, чи можна зберегти мовлення Радіо Вільна Європа – Ліпавський

ВАЖЛИВЕ

Трамп проводить розмову з Путіним вже годину- Білий дім

Позиція ЄС напередодні дзвінка Трампа Путіну: ми хочемо справедливого миру для України

Глава МЗС Польщі: Угорщина блокує вступ України до ЄС

Каллас: в ЄС є широка підтримка ініціативи військової підтримки України на EURO40 млрд

ЗАЕС є проблемою як для російської, так і для української сторони – Зеленський

ОСТАННЄ

Трамп проводить розмову з Путіним вже годину- Білий дім

Жодних компромісів щодо визнання територіальних поступок не може бути — Фріз

Сибіга після зустрічі з Сійярто: домовилися найближчим часом провести двосторонню зустріч, щоб детально обговорити питання нашого порядку денного

Будь-які територіальні поступки потребують змін до Конституції, що заборонено під час війни - нардеп Сірко

Китай готовий продовжувати допомогу Україні, в тому числі у післявоєнному відновленні

Прем'єр-міністр Нідерландів закликав Туреччину сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України

Стармер обговорив з Трампом війну в Україні перед розмовою з Путіним

Петиція із закликом підписати закон про компенсацію за зруйноване житло ВПО зібрала необхідні підписи – нардеп

Понад 30% опитаних українців розчаровані нинішньою владою – КМІС

Прем'єр Канади запросив Зеленського на саміт G7 - ЗМІ

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА