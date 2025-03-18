Інтерфакс-Україна

Політика

15:43 18.03.2025

Китай готовий продовжувати допомогу Україні, в тому числі у післявоєнному відновленні

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Китай готовий продовжувати допомогу Україні, в тому числі у післявоєнному відновленні

Китай надав чотири партії гуманітарної допомоги Україні з початку російського вторгнення і готовий продовжувати допомагати, заявив речник Китайського агентства міжнародного співробітництва з розвитку Лі Мін в понеділок, повідомляє ChinaDaily.

"Ми готові продовжувати надавати допомогу в межах наших можливостей відповідно до побажань залучених сторін, що, звичайно, включає післявоєнне відновлення", - заявив він на брифінку, коментуючи повідомлення про те, що президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на допомогу Китаю у відновленні миру та реконструкції на пресконференції в лютому.

Китай і надалі залишатиметься позитивною силою для світового миру та стабільності та прогресивною силою для глобальної чесності та справедливості, підкреслив Лі.

 

Теги: #китай #відновлення

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