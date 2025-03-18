Інтерфакс-Україна

Політика

14:07 18.03.2025

Позиція ЄС напередодні дзвінка Трампа Путіну: ми хочемо справедливого миру для України

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Позиція ЄС напередодні дзвінка Трампа Путіну: ми хочемо справедливого миру для України
Фото: elements.envato.com

Напередодні анонсованої президентом США Дональдом Трампом телефонної розмови з Володимиром Путіним в Європейському союзі знову наголошують на необхідності справедливого миру для України.

Про це у вівторок в Брюсселі сказав представник Європейської комісії Стефан Керсмакер, коментуючи на прохання журналістів відповідну інформацію.

«Позиція Європейського Союзу, Європейської комісії цілком зрозуміла: ми хочемо справедливого миру для України. Дуже важливо, щоб Україна була частиною вирішення переговорів», - підтвердив позицію Брюсселя представник Єврокомісії.

Відповідаючи на запитання про очікування ЄС щодо дзвінка у частині, яка стосується припинення вогню, Керсмакер сказав: «Я не буду міркувати про дискусії, які відбудуться чи плануються між президентом Трампом і президентом Путіним. Я можу лише повторити, як ми це робили багато разів, про важливість чесного, справедливого миру. Люди в Україні заслуговують на це, і ми продовжуємо зосереджувати наші зусилля та всю нашу підтримку на цьому пріоритеті, підтримку, яка включає військову підтримку, підтримку, яка також включає іншу фінансову допомогу. Тож це залишається в основі наших пріоритетів».

За повідомленням росЗМІ, розмова Трампа і Путіна очікується у вівторок десь о 15.00-17.00 за Києвом.

Теги: #мирна_угода #єс

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