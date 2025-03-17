Інтерфакс-Україна

Політика

15:55 17.03.2025

Каллас: в ЄС є широка підтримка ініціативи військової підтримки України на EURO40 млрд

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Каллас: в ЄС є широка підтримка ініціативи військової підтримки України на EURO40 млрд
Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас сподівається на швидке просування з ініціативою військової підтримки Україні в розмірі 40 млрд євро, для якої є широка підтримка серед країн-членів ЄС.

Про це вона сказала у понеділок в Брюсселі по завершенні засідання Ради ЄС з зовнішньої політки.

«Спочатку щодо України, то є широка політична підтримка оборонної ініціативи в 40 млрд євро. Звичайно, зараз обговорення ведеться в деталях», - повідомила Високий представник.

Вона нагадала, що на Європейській раді лідери доручили «швидко рухатися з цією ініціативою». «Ми попрацювали над цим, тож, сподіваюся, ми зможемо справді рухатися далі, тому що всі за столом зрозуміли, що ми дійсно повинні продемонструвати нашу рішучість прямо зараз і підтримати Україну, щоб вона могла захистити себе», - пояснила Каллас.

За її словами, міністри закордонних справ країн-членів ЄС також обговорили результати переговорів України та США в Джидді. «Всі вітали результати переговорів у Джидді, і тепер, звичайно, м’яч на боці Росії. І те, що ми зараз бачимо, що Росія насправді не хоче миру, і також те, що за столом було розуміння, що Росії насправді не можна довіряти, бо вони скористаються цією можливістю, щоб пред’явити всілякі вимоги, і, як ми вже бачимо, вони вже пред’являють вимоги, які є їхньою кінцевою метою, тому подивимося, як це буде розвиватися далі», - пояснила Високий представник.

Теги: #каллас #єс

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