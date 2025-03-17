Інтерфакс-Україна

Політика

15:23 17.03.2025

Вихід США із Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії проти України свідчить про додаткові перемовини з РФ - Климпуш-Цинцадзе

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Вихід США із Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії проти України свідчить про додаткові перемовини з РФ - Климпуш-Цинцадзе
Фото: https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Рішення США про вихід із Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії Росії проти України може свідчити про те, що з РФ відбуваються додаткові перемовини про речі, які виходять за рамки встановлення режиму припинення вогню, припускає голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція “Європейська солідарність”).

“Це не перший такий крок за останні кілька днів. Ми чули, що США припинили фінансування своїх проєктів, які збирали інформацію про депортованих українських дітей, яка передавалася до Європолу… Припинення участі США в цих процесах, напевно, свідчить про те, що з РФ відбуваються додаткові перемовини вже про речі, які виходять далеко за рамки встановлення режиму припинення вогню”, - сказала Климпуш-Цинцадзе агентству “Інтерфакс-Україна” у понеділок.

За словами народного депутата, це дуже небезпечні речі.

“Покарання Росії за злочин агресії та інші воєнні злочини, примушення її нести відповідальність за ці злочини має бути невідʼємною частиною сталого і справедливого миру, якого прагне Україна і, сподіваємося, всі вільні країни світу. Звичайно, розраховуємо на те, що велике коло країн, які є частиною цих зусиль, продовжать над цим працювати”, - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

Теги: #європейська_солідарність #климпуш_цинцадзе

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