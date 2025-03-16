Білий дім припинив фінансування "Радіо Свобода"

Сьогодні Радіо "Вільна Європа"/"Радіо Свобода" (RFE/RL) було повідомлено Агентством США з глобальних медіа (USAGM) про припинення дії федеральної грантової угоди, яка фінансує глобальну діяльність мовника.

"Сьогодні RFE/RL повідомили, що угода про федеральний грант, яка фінансує наші глобальні операції, припинена. Скасування грантової угоди RFE/RL було б подарунком ворогам Америки", - йдеться у повідомленні пресруму радіо в соцмережі Х.

"Розірвання грантової угоди Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода стало б величезним подарунком ворогам Америки. Іранські аятоли, китайські комуністичні лідери, автократи в Москві та Мінську святкуватимуть закриття Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода через 75 років. Перемога наших супротивників зробила б їх сильнішими, а Америку – слабшою. Протягом усієї своєї історії Радіо Свобода отримувало потужну двопартійну підтримку. Без нас майже 50 мільйонів людей у закритих суспільствах, які щотижня залежать від нас в отриманні точних новин та інформації, не матимуть доступу до правди про Америку та світ", - заявив президент і головний виконавчий директор RFE/RL Стівен Капус (Stephen Capus).

Раніше було повідомлено про припинення фінансування "Голосу Америки", Білий дім оприлюднив низку зауважень до його роботи, зокрема, адміністрація президента Дональда Трампа заявляє, що платники податків вже не будуть "на гачку радикальної пропаганди".

У лютому американський мільярдер Ілон Маск, який очолив Департамент ефективності уряду (DOGE) в адміністрації президента США Дональда Трампа, закликав припините фінансування видань "Радіо Свобода" та "Голос Америки".

Голос Америки (Voice of America) — це міжнародна медіамовна організація, яка працює більш ніж 40 мовами онлайн, на радіо та телебаченні.

Ра́діо Свобо́да (англ. "Radio Free Europe/Radio Liberty", до 1959 називалося Радіо Визволення) — інтернет-видання та радіостанція, яка позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Радіо не раз розглядалося як поширення американської пропаганди та інтересів США.