Інтерфакс-Україна

Політика

11:12 16.03.2025

Білий дім припинив фінансування "Радіо Свобода"

2 хв читати
Білий дім припинив фінансування "Радіо Свобода"

Сьогодні Радіо "Вільна Європа"/"Радіо Свобода" (RFE/RL) було повідомлено Агентством США з глобальних медіа (USAGM) про припинення дії федеральної грантової угоди, яка фінансує глобальну діяльність мовника.

"Сьогодні RFE/RL повідомили, що угода про федеральний грант, яка фінансує наші глобальні операції, припинена. Скасування грантової угоди RFE/RL було б подарунком ворогам Америки", - йдеться у повідомленні пресруму радіо в соцмережі Х.

"Розірвання грантової угоди Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода стало б величезним подарунком ворогам Америки. Іранські аятоли, китайські комуністичні лідери, автократи в Москві та Мінську святкуватимуть закриття Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода через 75 років. Перемога наших супротивників зробила б їх сильнішими, а Америку – слабшою. Протягом усієї своєї історії Радіо Свобода отримувало потужну двопартійну підтримку. Без нас майже 50 мільйонів людей у закритих суспільствах, які щотижня залежать від нас в отриманні точних новин та інформації, не матимуть доступу до правди про Америку та світ", - заявив президент і головний виконавчий директор RFE/RL Стівен Капус (Stephen Capus).

Раніше було повідомлено про припинення фінансування "Голосу Америки", Білий дім оприлюднив низку зауважень до його роботи, зокрема, адміністрація президента Дональда Трампа заявляє, що платники податків вже не будуть "на гачку радикальної пропаганди".

У лютому американський мільярдер Ілон Маск, який очолив Департамент ефективності уряду (DOGE) в адміністрації президента США Дональда Трампа, закликав припините фінансування видань "Радіо Свобода" та "Голос Америки".

Голос Америки (Voice of America) — це міжнародна медіамовна організація, яка працює більш ніж 40 мовами онлайн, на радіо та телебаченні.

Ра́діо Свобо́да (англ. "Radio Free Europe/Radio Liberty", до 1959 називалося Радіо Визволення) — інтернет-видання та радіостанція, яка позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Радіо не раз розглядалося як поширення американської пропаганди та інтересів США.

Теги: #радіо_свобода #фінансування #білий_дім

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:41 16.03.2025
Білий дім оприлюднив низку зауважень до роботи "Голосу Америки"

Білий дім оприлюднив низку зауважень до роботи "Голосу Америки"

10:09 11.03.2025
Білий дім зарахував мирні переговори в Саудівській Аравії до переліку 50 перемог Трампа за 50 днів

Білий дім зарахував мирні переговори в Саудівській Аравії до переліку 50 перемог Трампа за 50 днів

19:44 04.03.2025
Голова Львівської ОВА закликає збільшити фінансування оборонних потреб із місцевих бюджетів

Голова Львівської ОВА закликає збільшити фінансування оборонних потреб із місцевих бюджетів

17:59 03.03.2025
Мерц назвав скандал у Білому домі "навмисною ескалацією" – ЗМІ

Мерц назвав скандал у Білому домі "навмисною ескалацією" – ЗМІ

14:37 02.03.2025
Білий дім чекає від Зеленського "наступних кроків" - ЗМІ

Білий дім чекає від Зеленського "наступних кроків" - ЗМІ

11:54 01.03.2025
Прессекретар Білого дому звинуватила Зеленського в неповазі до Трампа та заявила, що США більше не готові "фінансувати конфлікт"

Прессекретар Білого дому звинуватила Зеленського в неповазі до Трампа та заявила, що США більше не готові "фінансувати конфлікт"

22:51 28.02.2025
Білий дім заявив, що Трамп та Венс "ніколи не дозволять використовувати американський народ у своїх інтересах"

Білий дім заявив, що Трамп та Венс "ніколи не дозволять використовувати американський народ у своїх інтересах"

19:30 28.02.2025
Скорочення фінансування ООН з боку США призвело до призупинення допомоги низці регіонів України - Гутерреш

Скорочення фінансування ООН з боку США призвело до призупинення допомоги низці регіонів України - Гутерреш

17:42 23.02.2025
Серед гарантій безпеки Зеленський бачить фінансування армії в 800 тис. осіб

Серед гарантій безпеки Зеленський бачить фінансування армії в 800 тис. осіб

13:37 23.02.2025
Майже третина роботи гуманітарного реагування ООН в Україні може бути під загрозою через рішення США щодо фінансування – координатор

Майже третина роботи гуманітарного реагування ООН в Україні може бути під загрозою через рішення США щодо фінансування – координатор

ВАЖЛИВЕ

ЗАЕС є проблемою як для російської, так і для української сторони – Зеленський

Питання територій після припинення вогню дасть можливість закінчити війну, але Україна не визнає окуповані райони російськими – Зеленський

Трамп поговорив з Путіним, заявляє про тисячі українських військових в російському оточенні, яким попросив зберегти життя

Половина українців проти відмови від територій "за жодних обставин" - КМІС

США обговорювали з Україною питання контролю над територією, однією з електростанцій та членство в НАТО

ОСТАННЄ

Нав'язувати Україні відмову від євроатлантичного курсу ніхто не має права - Чернєв

Угорська нація очікує від ЄС об'єднання, але без України, – Орбан

Партія "Європейська солідарність" заявляє про скасування раніше підписаного відрядження Порошенка до Брюсселя

ЗАЕС є проблемою як для російської, так і для української сторони – Зеленський

Питання територій після припинення вогню дасть можливість закінчити війну, але Україна не визнає окуповані райони російськими – Зеленський

Трамп поговорив з Путіним, заявляє про тисячі українських військових в російському оточенні, яким попросив зберегти життя

Вимоги Путіна щодо перемир'я це умови для знищення України - Мережко

Половина українців проти відмови від територій "за жодних обставин" - КМІС

США обговорювали з Україною питання контролю над територією, однією з електростанцій та членство в НАТО

Допомога військовим від громади столиці збільшиться ще на 500 млн грн – Кличко

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА