Білий дім оприлюднив низку зауважень до роботи "Голосу Америки"

Після припинення фінансування "Голосу Америки" Білий дім оприлюднив низку зауважень до його роботи, зокрема, адміністрація президента Дональда Трампа заявляє, що платники податків вже не будуть "на гачку радикальної пропаганди".

Як повідомляє сайт Білого дому, у Трампа висунули перелік зауважень до "Голосу Америки", використовуючи цитати різних медіа, які звинувачують видання в порушенні журналістських стандартів і постійному уникненню від відповідальності.

У Білому домі зазначили, що кілька журналістів видання публікували у своїх акаунтах у соцмережі Х (Twitter) коментарі проти Трампа, попри політику неупередженості.

Зокрема, серед зауважень наступне:

У жовтні 2020 року видання написало про можливу російську роль у скандалі з ноутбуком сина колишнього президента США Джозефа Байдена, Хантера Байдена, що адміністрація Трампа сприйняла як спробу "приховати правду".

У вересні 2019 року видання Daily Caller повідомило, що "Голос Америки" найняв російського антиамериканського пропагандиста.

У травні 2019 року видання звільнило репортерів за їхню роль у скасуванні трансляції посеред ефіру після тиску з боку китайського уряду.

У березні 2019 року "Голос Америки" випустив сюжет про трансгендерних мігрантів, які шукають притулку в США.

Керівництво "Голосу Америки" попросило співробітників не називати ХАМАС і його членів терористами, "за винятком випадків, коли цитуються офіційні заяви".

Як повідомлялося, співробітників видання "Голос Америки" почали відправляти в адміністративні відпустки, передає ABC News.