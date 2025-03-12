Росія почне виставляти додаткові умови на пропозицію щодо перемир'я – Климпуш-Цинцадзе

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Голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція “Європейська солідарність”) прогнозує, що Росія почне виставляти додаткові умови на пропозицію щодо перемир'я.

“Що стосується згоди України на перемир'я за умови згоди Російської Федерації, очевидно, це демонструє позитивне і щире налаштування України щодо завершення війни. Але ми з вами всі розуміємо, що йдеться саме про перемир'я, а не про всеосяжне досягнення миру – це тільки такий перший потенційний щабель. І, вочевидь, зараз дуже багато буде залежати від того, як відреагує Росія. І є підозра, що вони почнуть виставляти додаткові умови для того, щоби навіть зробити цей перший крок”, - сказала Климпуш-Цинцадзе на брифінгу у середу.

На думку народного депутата, саме тому Україна надалі має максимально скоординовано і на всіх рівнях працювати зі своїми європейськими та американськими колегами.

За словами Климпуш-Цинцадзе, делегація України не повинна сідати за стіл переговорів сам-на-сам з делегацією Росії.

“Я вважаю, що Україна, коли сідатиме за стіл перемовин з Російською Федерацією, має сідати разом зі своїми партнерами. А це з Європою і зі Сполученими Штатами Америки”, - наголосила народний депутат.

Вона підкреслила, що без залучення Європи до цього процесу Україні буде складно.

За словами Климпуш-Цинцадзе, поки ще немає відповіді на питання, як можна буде моніторити дотримання режиму припинення вогню.

“І ми з вами знаємо, що, на жаль, Російська Федерація має досвід обману і брехні… Якщо ми досягнемо домовленості про режим припинення вогню навіть на 30 днів, вона свої порушення буде видавати за наші. І для нас принципово, щоб був механізм реального відслідковування того, в який спосіб як ми, так і наші партнери можуть підтвердити чи спростувати відповідно ті події, які будуть відбуватися на лінії зіткнення,” - сказала голова комітету.

Вона припустила, що українські можновладці, виставляючи вимоги стосовно безпекових гарантій на час припинення вогню, мали на увазі якраз інструменти реагування на порушення режиму припинення вогню з боку Російської Федерації.

“І на сьогодні ми якраз на це відповіді не маємо: чи це питання гарантій, чи це питання моніторингу, чи це питання контролю”, - зазначила політик.

Климпуш-Цинцадзе зауважила, що до питання реального завершення війни обов'язково повинна бути залучена Верховна Рада.

“Те, що на сьогодні парламент України повністю усунений від підготовки навіть переговорної позиції, від напрацювань, варіантів поведінки України… мені видається дуже серйозною, стратегічною помилкою сьогоднішнього українського керівництва,” - підкреслила народний депутат.