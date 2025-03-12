Польща позитивно оцінює результати першого етапу переговорів України та США – Туск

Польща наполягає на необхідності встановлення справедливого миру в Україні, і позитивно оцінює результати зустрічі української та американської делегацій в Саудівській Аравії, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у спільній заяві з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"У питанні України та Росії позиція Польщі чітка, вона була відома з перших днів російської агресії проти України. Як і Туреччина, Польща хоче якнайшвидшого перемир'я і миру. Я радий чути ці слова, які ми повторюємо щодня у Варшаві, в Києві, в Брюсселі. Туреччина і Польща хочуть, щоб був укладений справедливий мир. Ми всі знаємо, що таке справедливий мир. Ми ідентично оцінюємо результати першого етапу переговорів, які завершилися в Саудівській Аравії між нашими американськими та українськими друзями. Ми однозначно позитивно оцінюємо цей перший результат цих зустрічей. Нам обом приємно, що і американська, і українська сторони також висловлюють повне задоволення цими першими кроками", - заявив Туск.

Він відзначив, що навіть якщо перемовини супроводжуються емоціями і суперечками, перемир'я, а згодом і мир, лишаються метою для України, США і їх союзників.

"Єдиним знаком питання сьогодні залишається реакція Росії. Сьогодні Анкара, Варшава, Київ, Вашингтон, Брюссель, ми всі чекаємо чіткої відповіді. Чи готова інша сторона серйозно сприйняти цю пропозицію перемир'я і подальших мирних переговорів. Ми дуже на це сподіваємося", - відзначив прем'єр-міністр.

Він також запросив турецьку сторону доєднатися до процесу врегулювання в регіоні.

"Я зробив недвозначну пропозицію президенту Ердогану, щоб Туреччина взяла на себе якомога більше співвідповідальності за мирний процес, гарантію стабільності і безпеки в усьому нашому регіоні. Ми готові співпрацювати з нашими турецькими друзями як у сфері оборони, оборонної промисловості. Я не думаю, що перебільшу, якщо скажу, що сьогодні ми зробили історичний прорив. Ми добре знаємо, чого ми хочемо для України, чого ми хочемо для регіону, чого ми хочемо для Європи", - вказав Туск.