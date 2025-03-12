Україна продемонструвала готовність до відновлення миру - Корнієнко

Україна продемонструвала свою готовність до відновлення миру, вважає перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

“Переговори української та американської делегацій в Саудівській Аравії — це важливий крок до відновлення миру… Безпека на території нашої держави — це ключ до безпеки у всьому регіоні. І ми продемонстрували, що готові досягти потрібного результату,” - написав Корнієнко у середу у Фейсбуці.

За його словами, відкритим залишається питання — чи готова Росія до припинення вогню?