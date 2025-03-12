Політика

11:38 12.03.2025

Україна продемонструвала готовність до відновлення миру - Корнієнко

1 хв читати
Україна продемонструвала готовність до відновлення миру - Корнієнко

Україна продемонструвала свою готовність до відновлення миру, вважає перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

“Переговори української та американської делегацій в Саудівській Аравії — це важливий крок до відновлення миру… Безпека на території нашої держави — це ключ до безпеки у всьому регіоні. І ми продемонстрували, що готові досягти потрібного результату,” - написав Корнієнко у середу у Фейсбуці.

За його словами, відкритим залишається питання — чи готова Росія до припинення вогню?

Теги: #мир #корнієнко #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:56 12.03.2025
В Міноборони Польщі підтвердили відновлення транспортування американської зброї в Україну з хабу в Ясьонці

В Міноборони Польщі підтвердили відновлення транспортування американської зброї в Україну з хабу в Ясьонці

21:19 11.03.2025
Україна готова безупинно працювати над подальшими кроками, якщо РФ прийме пропозицію з припинення вогню – Єрмак

Україна готова безупинно працювати над подальшими кроками, якщо РФ прийме пропозицію з припинення вогню – Єрмак

21:08 11.03.2025
США надішлють Росії пропозиції щодо припинення вогню в Україні кількома каналами - Рубіо

США надішлють Росії пропозиції щодо припинення вогню в Україні кількома каналами - Рубіо

20:53 11.03.2025
Волц: Ми говорили, як ця війна має назавжди припинитися, які гарантії українці матимуть для довгострокової безпеки

Волц: Ми говорили, як ця війна має назавжди припинитися, які гарантії українці матимуть для довгострокової безпеки

20:19 11.03.2025
Делегації України та США погодилися негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру - заява

Делегації України та США погодилися негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру - заява

20:12 11.03.2025
США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні

США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні

12:27 11.03.2025
Норвегія виділить EUR16 млн на відбудову України через НЕФКО

Норвегія виділить EUR16 млн на відбудову України через НЕФКО

09:22 11.03.2025
Металеві конструкції мають великий потенціал у проєктах відновлення - експерт

Металеві конструкції мають великий потенціал у проєктах відновлення - експерт

19:06 05.03.2025
ДТЕК з початку війни інвестував у відновлення ТЕС і роботу шахт 28 млрд грн

ДТЕК з початку війни інвестував у відновлення ТЕС і роботу шахт 28 млрд грн

21:12 03.03.2025
Ексміністерка Яресько та ексзаступник генсека ООН Гріффітс увійшли в наглядову раду фонду We Build Ukraine

Ексміністерка Яресько та ексзаступник генсека ООН Гріффітс увійшли в наглядову раду фонду We Build Ukraine

ВАЖЛИВЕ

У Києві "взяли до уваги" візит генсека ОБСЄ до РФ

Єрмак назвав початок зустрічі з американською делегацією дуже конструктивним

КМІС: Рівень довіри до Зеленського на тлі загострення відносин з адміністрацією Трампа зріс до 68%

Орбан заблокував висновки Європейської ради стосовно України

Позачерговий саміт ЄС з участю Зеленського в четвер обговорить безпеку України та Європи за часів США Трампа

ОСТАННЄ

Майбутній прем'єр Канади: Мій уряд не скасовуватиме мита, доки американці не продемонструють повагу до нас

Політики, політологи та аналітики чекають на кроки від РФ після українсько-американських перемовин у Джидді

Після переговорів у Джидді ситуація для України виглядає сприятливою - Мережко

Будь-які домовленості повинні гарантувати безпеку України - Фріз

У Києві "взяли до уваги" візит генсека ОБСЄ до РФ

Рютте говорить про важливість паралельної роботи як над мирною угодою, так і над миротворчою місією

Переговори в Саудівській Аравії можуть покращити відносини між Україною та США - Мережко

Міцний і тривалий мир в Україні вимагає подальшої військової підтримки Києва - міністр оборони Франції

Кошта: працюємо над підтримкою України для досягнення справедливого миру

Міністр оборони Нідерландів: Зеленський не повинен погоджуватися на угоду, яка призведе до своєрідного "міжвоєнного періоду"

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА