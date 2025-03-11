Політика

16:55 11.03.2025

Рютте говорить про важливість паралельної роботи як над мирною угодою, так і над миротворчою місією

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Рютте говорить про важливість паралельної роботи як над мирною угодою, так і над миротворчою місією

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорить про важливість паралельної роботи як над мирною угодою, так і над майбутньою миротворчою місією: коли є мирна угода - потрібні гарантії миру.

Про це він сказав у вівторок на пресконференції під час робочого візиту у Косово.

«Я вважаю, що президент Трамп має рацію в тому, що перш ніж підтримувати мир, вам спочатку потрібно досягти миру. А миру ще немає. Але в той же час ми всі погоджуємося, що потрібно працювати паралельно, тому що коли є припинення вогню або є мирна угода, ви повинні бути впевнені, що можете якимось чином гарантувати цей мир. І однією з моделей для цього є те, над чим працюють французи та британці з багатьма іншими країнами. І ця розмова є важливою, вона також тісно пов’язана зі Сполученими Штатами. Але знову ж таки, на думку президента Трампа, спочатку мирна угода, перш ніж ми зможемо зберегти мир», - пояснив Рютте своє бачення.

Генсек НАТО підкреслив важливість франко-великобританської ініціативи щодо миротворчої місії. «Добре, що французи і британці виступили з ініціативою, щоб коли в Україні буде мирна угода чи припинення вогню, то буде це питання гарантій безпеки. Одним із способів зробити це були б європейські війська в Україні. Але можуть бути й інші способи зробити це», - не виключив він.

Рютте також похвалив президента США Дональда Трампа, сказавши: «Я дійсно хочу відзначити те, що завдяки йому зараз відбувся прорив щодо України в плані початку переговорів і з росіянами, і з українцями. Це важливо».

Теги: #рютте #нато

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