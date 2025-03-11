На перемовинах у Саудівській Аравії важливо обговорити, як розпочати мирний процес - Єрмак

На перемовинах у Саудівській Аравії з американською командою важливо обговорити, як розпочати мирний процес, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Гарантії безпеки – це дуже важливо, тому що ми хочемо, щоб така агресія більше ніколи не повторилася в майбутньому. Зараз ми вважаємо, що необхідно обговорити найголовніше – як розпочати цей процес. Ми дуже відкриті і хочемо мати конструктивну, глибоку, дружню, партнерську розмову з нашими американськими партнерами", - сказав Єрмак у Джидді журналістам, передає "Суспільне".