Туск до учасників зустрічі у Джидді: не змарнуйте цей шанс

Фото: Сайт Президента України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у зв'язку з початком переговорів української та американської делегацій у Саудівські Аравії стосовно досягнення миру в Україні висловив надію на їх успіх.

"Дорогі американці, дорогі українці, не змарнуйте цей шанс. Весь світ дивиться на вас сьогодні в Джидді. Успіхів вам", - написав він у соціальній мережі Х у вівторок.

Як повідомлялося, об 11 годині у Саудівській Аравії у Джидді почалася зустріч української та американської делегацій