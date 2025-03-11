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11:01 11.03.2025

Українська та американська делегації розпочали переговори в Джидді, ключові теми – шлях до миру і двосторонні відносини України і США

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Українська та американська делегації розпочали переговори в Джидді, ключові теми – шлях до миру і двосторонні відносини України і США

Міністерство закордонних справ України повідомило про початок зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії.

“У Джидді, Саудівська Аравія, розпочинається зустріч української та американської делегацій”, - сказано в повідомленні в Telegram-каналі.

Також у МЗС опублікували відео початку переговорів делегацій.

З українського боку в зустрічі беруть участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

З американського боку участь беруть держсекретар США Марко Рубіо, радник президента США з національної безпеки Майкл Волц, спецпредставник президента США у справах Близького Сходу Стівен Віткофф.

“Ключовими темами зустрічі стануть шлях до миру та двосторонні відносини України та США”, - зазначили у МЗС.

7 березня речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий повідомив, що українсько-американські консультації у Саудівській Аравіі наступного тижня стосуватимуться двосторонніх відносин та шляху до миру в Україні, участь росіян не заплановано.

"Порядок денний: українсько-американські двосторонні відносини, наше стратегічне партнерство, його подальший розвиток. І, звісно, у центрі розмови - шлях до миру. Україна конструктивно налаштована, готова і прагне миру як ніхто інший у світі. І ми хочемо швидко відновити мир", - повідомили у МЗС.

 

 

Теги: #переговори #мзс

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