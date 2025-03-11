Політика

10:09 11.03.2025

Білий дім зарахував мирні переговори в Саудівській Аравії до переліку 50 перемог Трампа за 50 днів

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Білий дім зарахував мирні переговори в Саудівській Аравії до переліку 50 перемог Трампа за 50 днів

Білий дім включив переговори з Україною та РФ в Саудівській Аравії про мир в перелік 50 перемог президента США Дональда Трампа за 50 днів його перебування на посаді.

«Сьогодні президент Дональд Дж. Трамп відзначає 50 днів на посаді, і він уже зарекомендував себе як найбільш вагомий президент нашого часу. Перемоги ніколи не припиняються — і президент Трамп тільки починає», - йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Серед іншого в прес-релізі зазначається, що «президент Трамп посадив Росію та Україну за стіл переговорів під час історичних мирних переговорів у Саудівській Аравії з метою досягнення миру».

Як повідомлялося, 18 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія ) пройшов перший раунд переговорів офіційних осіб США та Росії, що тривав понад чотири години.

З американської сторони у зустрічі брали участь Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Вальц та спеціальний посланник Стів Віткофф, з російської - міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров і помічник Путіна Юрій Ушаков.

Президент України Володимир Зеленський скасував офіційний візит в Ер-Ріяд, про який було оголошено раніше, в зв'язку з ситуацією навколо російсько-американських переговорів у Саудівській Аравії 18 лютого, та переніс його на 10 березня.

Посланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф повідомив , що переговори між Україною та США відбудуться в Ер-Ріяді чи Джидді в Саудівській Аравії 11 березня. МЗС королівства уточнило пізніше, що зустріч представників США та України щодо можливості припинення війни між Україною та РФ у відбудеться наступного тижня в м. Джидда.

 

Теги: #білий_дім #трамп #сша

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