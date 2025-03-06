Політика

11:57 06.03.2025

До забезпечення справедливого миру проведення виборів в Україні неможливо – Ю.Тимошенко

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До забезпечення справедливого миру проведення виборів в Україні неможливо – Ю.Тимошенко
Фото: https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/photos_by

Про проведення в Україні виборів до забезпечення справедливого миру не може бути й мови, заявила лідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко.

“Команда «Батьківщини» веде перемовини з усіма нашими союзниками, здатними допомагати у якнайшвидшому забезпеченні справедливого миру. До цього моменту, і я про це говорила не один раз, про проведення в Україні будь-яких виборів не може бути й мови”, - написала Тимошенко у Фейсбуці у четвер.

Вона нагадала слова президента Володимира Зеленського, що Україна готова до переговорів щодо завершення війни під сильним лідерством президента США Дональда Трампа.

Раніше в четвер видання Politico повідомило, посилаючись на неназвані джерела, що четверо високопоставлених посадовців з оточення Дональда Трампа провели таємні переговори зокрема з Юлією Тимошенко та Петром Порошенком. Дискусія була зосереджена на тому, чи може Україна провести швидкі президентські вибори.

Politico зазначає, що і Тимошенко, і Порошенко публічно виступили проти проведення виборів до закінчення бойових дій. Тим не менш, вони нібито позиціонували себе як "людей, з якими легше працювати" та "людей, які погодяться на багато з того, на що Зеленський не погоджується".

Теги: #мир #вибори #тимошенко

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