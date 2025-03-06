Кличко залишається лідером серед потенційних кандидатів на посаду мера Києва
Діючий міський голова Києва Віталій Кличко залишається лідером серед потенційних кандидатів на майбутніх виборах мера столиці, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
"Респондентам пропонувався список з 9 осіб, які можуть бути учасниками місцевих перегонів (а також респондент міг назвати свій варіант). Найбільшу підтримку за такого списку учасників зараз би отримав чинний голова міста Віталій Кличко – серед усіх респондентів за нього проголосували б 32%, що становить 54.5% серед тих, хто визначився зі своїм вибором", - вказується у звіті за результатами опитування, опублікованому в четвер.
Далі з приблизно однаковою підтримкою Андрій Іллєнко (6% серед усіх і 10% серед тих, хто визначився зі своїм вибором), Марина Порошенко (5% і 8,5%), Микола Томенко (4% і 6%). Далі йде Ірина Верещук з показниками, відповідно, 2% і 3,5% і Олесь Доній з показниками, відповідно, 1,5% і 3%. Решта кандидатів (Олександр Ткаченко, Сергій Гусовський та Михайло Поживанов) мають підтримку не більше 1% серед усіх респондентів і не більше 2% серед тих, хто визначився.
Дослідники відзначають, що 26% серед усіх респондентів не заперечили участь у голосуванні, але не визначилися, за кого б могли віддати свій голос.
"Порівняно з травнем 2024 року рейтинг кандидатів практично не змінився і майже всі зміни – у межах похибки", - вказується у звіті.
Опитування проводилось упродовж 17-27 лютого 2025 року. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з подальшим статистичним зважуванням) опитано 805 респондентів, що мешкають у всіх районах м. Київ. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) мешканцями столиці, які на момент опитування проживали і були зареєстровані в м. Київ.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищувала 3,5% для показників, близьких до 50%, 3,1% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,6% - для показників, близьких до 5%.
Проведене опитування є третьою хвилею. Перша хвиля (за таким же опитувальником) була проведена 12-16 жовтня 2023 року, друга хвиля (також за таким же опитувальником) – 23 квітня-1 травня 2024 року.
За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.