Політика

10:51 06.03.2025

Кличко залишається лідером серед потенційних кандидатів на посаду мера Києва

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Кличко залишається лідером серед потенційних кандидатів на посаду мера Києва
Фото: https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko

Діючий міський голова Києва Віталій Кличко залишається лідером серед потенційних кандидатів на майбутніх виборах мера столиці, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

"Респондентам пропонувався список з 9 осіб, які можуть бути учасниками місцевих перегонів (а також респондент міг назвати свій варіант). Найбільшу підтримку за такого списку учасників зараз би отримав чинний голова міста Віталій Кличко – серед усіх респондентів за нього проголосували б 32%, що становить 54.5% серед тих, хто визначився зі своїм вибором", - вказується у звіті за результатами опитування, опублікованому в четвер.

Далі з приблизно однаковою підтримкою Андрій Іллєнко (6% серед усіх і 10% серед тих, хто визначився зі своїм вибором), Марина Порошенко (5% і 8,5%), Микола Томенко (4% і 6%). Далі йде Ірина Верещук з показниками, відповідно, 2% і 3,5% і Олесь Доній з показниками, відповідно, 1,5% і 3%. Решта кандидатів (Олександр Ткаченко, Сергій Гусовський та Михайло Поживанов) мають підтримку не більше 1% серед усіх респондентів і не більше 2% серед тих, хто визначився.

Дослідники відзначають, що 26% серед усіх респондентів не заперечили участь у голосуванні, але не визначилися, за кого б могли віддати свій голос.

"Порівняно з травнем 2024 року рейтинг кандидатів практично не змінився і майже всі зміни – у межах похибки", - вказується у звіті.

Опитування проводилось упродовж 17-27 лютого 2025 року. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з подальшим статистичним зважуванням) опитано 805 респондентів, що мешкають у всіх районах м. Київ. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) мешканцями столиці, які на момент опитування проживали і були зареєстровані в м. Київ.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищувала 3,5% для показників, близьких до 50%, 3,1% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,6% - для показників, близьких до 5%.

Проведене опитування є третьою хвилею. Перша хвиля (за таким же опитувальником) була проведена 12-16 жовтня 2023 року, друга хвиля (також за таким же опитувальником) – 23 квітня-1 травня 2024 року.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

Теги: #опитування #кличко #вибори #мер_києва #кміс

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