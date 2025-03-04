Політика

11:24 04.03.2025

Мережко щодо припинення США військової допомоги: виглядає, що Україну змушують прийняти умови агресора

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Мережко щодо припинення США військової допомоги: виглядає, що Україну змушують прийняти умови агресора

Припинення США військової допомоги виглядає, що Україну змушують прийняти умови агресора, заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

“Це шокуюче рішення, яке може коштувати життя українців. Наразі виглядає, що Трамп змушує Україну прийняти умови Путіна… що змушують не агресора зупинити агресію, а жертву агресії підкоритися агресору”, - сказав Мережко в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” у вівторок.

За словами народного депутата, президент США Дональд Трамп мав би зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і поговорити сам на сам, щоб чітко пояснити, який у нього план.

“Зараз вихід - мобілізувати підтримку Європи”, - відзначив Мережко.

Теги: #мережко #військова_допомога #сша

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