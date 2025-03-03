Україна розраховує на підтримку США на шляху до миру

Україна продовжує роботу з партнерами, і розраховує на підтримку США на шляху до миру, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Працюємо разом з Америкою і з європейськими партнерами та дуже розраховуємо на підтримку Америки на шляху до миру. Мир потрібен – якомога швидше", - написав Зеленський у соцмережі Х у понеділок.

За словами президента, Україна продовжує роботу з партнерами, і готується до інших кроків найближчим часом.

"Дуже важливо, що ми намагаємося зробити нашу дипломатію дійсно змістовною та спрямованою на закінчення цієї війни якнайшвидше. Нам потрібен справжній мир, і українці хочуть цього найбільше, бо війна руйнує наші міста і села, ми втрачаємо наших людей", - зауважив Зеленський.

Він наголосив, що потрібно зупинити війну й гарантувати безпеку.