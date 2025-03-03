Політика

11:12 03.03.2025

Більшість українців більш схильні сприяти відсічі агресору, ніж критиці влади, – соцопитування

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Більшість українців більш схильні сприяти відсічі агресору, ніж критиці влади, – соцопитування

Пріоритетом для української громадськості – журналістів, громадських активістів, громадян – має бути сприяння Силам оборони та відсічі російській агресії, вважають 60% українців, свідчать результати опитування, проведеного 4-9 лютого Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Натомість 26% опитаних вважають, що пріоритетом має бути боротьба з хибними діями влади. Решта 14% не змогли визначитися із своєю думкою.

У всіх макрорегіонах більшість виступають за те, щоб фокусом було сприяння обороні України, але у центрі трохи більше (65%), ніж в інших (56-58%). Критикувати владу трохи більш схильні на півдні (29%), ніж в інших макрорегіонах (25-26%), але відмінність в обох випадках є несуттєвою.

Серед тих, хто не довіряє президенту України Володимиру Зеленському, все одно лише меншість (37%) вважають, що пріоритетом має бути боротьба з хибними діями влади, а 47% вважають, що потрібно зосередитися на підтримці Сил оборони. Серед же тих, хто довіряє Зеленському, 69% вважають, що пріоритетом має бути відсіч російській агресії, і лише 20% - що фокус має бути на внутрішніх питаннях.

"Важливо зазначити, що опитування було проведене в першій половині лютого 2025 року до початку перемовин представників США і Росії і, відповідно, до загострення у відносинах України і США. Враховуючи тиск на Україну за останній період, зараз має місце процес єднання і, скоріше за все, фокус на підтримці Сил оборони був би зараз вищий", - відзначають у КМІС.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) у всіх підконтрольних регіонах України серед 1000 дорослих респондентів. За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50% і 1,8% для показників близьких до 5%, але за умов війни до неї додається певне систематичне відхилення.

Теги: #опитування #кміс #політика

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