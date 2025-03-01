Політика

02:09 01.03.2025

Україна відкрита для перевірки витрачання американської допомоги – Зеленський

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Україна неодноразово ділилася з США інформацією про використання наданої військової та фінансової допомоги, але й надалі відкрита в цьому плані та готова надавати необхідну інформацію, заявив президент Володимир Зеленський.

"Це дуже відкрито, це оцифровано. І будь ласка, якщо хтось хоче перевірити це ще раз, ми дуже, дуже відкриті для цього", – сказав він в інтерв’ю для FoxNews в ніч на суботу.

Зеленський нагадав, що всього було виділено $183 млрд, з яких Україна за три роки реально отримала $100 млрд, а решта "на папері та в документах". Він уточнив, що з отриманої суми $67 млрд прийшли як зброя, яка пройшла через кордон, була перевірена та зафіксована, а $31,5 млрд - це була пряма фінансова підтримка бюджету.

Як повідомлялося, президент Дональд Трамп оцінює надану Україн підтримку США в $300-350 млрд.

Глава Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск після сварки Зеленського з Трампом та віце-президентом США Джей Ді Венсом у Білому домі в п’ятницю написав у своїй соцмережі: "Час дізнатися, що насправді сталося з сотнями мільярдів доларів, надісланих в Україну". 

Теги: #допомога #сша #аудит

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