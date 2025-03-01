Політика

00:33 01.03.2025

Спровокована Росією війна має припинитися, а світ згадати, що США та Україна на одному боці, заявили в Вашингтоні та Лондоні

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Спровокована Росією війна має припинитися, а світ згадати, що США та Україна на одному боці, заявили в Вашингтоні та Лондоні

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що спровокована Росією війна має припинитися, а колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав охолонути і згадати, що США та Україна на одному боці.

"Дякуючи президенту (США Дональду – ІФ-У) Трампу, часи, коли Америку використовували та зневажали, закінчилися. Смерть і руйнування спровокованої Росією війни мають бути негайно припинені, і лише наш американський президент може вивести ці дві країни на шлях до міцного миру", - написав спікер Палати представників США.

Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський мав це визнати та прийняти надзвичайну пропозицію про партнерство щодо прав на корисні копалини, яку Трамп виніс на стіл. "Сьогодні в Овальному кабінеті ми побачили, як американський президент поставив Америку на перше місце", - підкреслив Джонсон.

А екс-прем'єр Британії закликав, що "настав час охолонути і згадати, що США та Україна на одному боці".

"Володимир Зеленський три роки героїчно вів свій народ проти абсолютно неспровокованої агресії з боку Росії. Хоробрість українців була вражаючою. Їхні страждання були жахливими. Саме вони заслуговують нашої підтримки і вони відверто заслуговують нашої поваги. Зараз найкращий шлях - якнайшвидше підписати угоду щодо корисних копалин. Ще є шлях до миру", - написав він у Х.

 

Теги: #війна #провокації #британія #сша

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