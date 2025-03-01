Політика

00:03 01.03.2025

Мелоні: потрібен негайний саміт між США, європейцями та союзниками

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Мелоні: потрібен негайний саміт між США, європейцями та союзниками

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні закликала до негайного саміту між США, європейськими державами та союзниками, щоб поговорити про вирішення викликів, “починаючи з України, яку ми разом захищали в останні роки”

“Необхідний негайний саміт між Сполученими Штатами, європейськими державами та союзниками, щоб відверто поговорити про те, як ми маємо намір вирішувати великі виклики сьогодення, починаючи з України, яку ми разом захищали в останні роки, і тих, які нам доведеться вирішувати в майбутньому”, - сказано в заяві Мелоні для преси, передає італійське ANSA.

За слова прем'єра, “це пропозиція, яку Італія має намір зробити своїм партнерам найближчими годинами”.

Також вона наголосила, що “кожен розкол Заходу робить усіх нас слабшими і сприяє тим, хто хоче бачити занепад нашої цивілізації”.

Теги: #союзники #саміт #італія #мелоні #європа

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