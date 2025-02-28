Політика

21:06 28.02.2025

Трамп і Венс оголосили, що вони на боці Росії в російсько-українській війні - Болтон

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Трамп і Венс оголосили, що вони на боці Росії в російсько-українській війні - Болтон

Президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Дж Ді Венс оголосили, що вони на боці Росії в російсько-українській війні, це катастрофічна помилка для національної безпеки Америк, заявив колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон.

“Трамп і Венс оголосили, що вони на боці Росії в російсько-українській війні. Це катастрофічна помилка для національної безпеки Америки. І давайте прояснимо: тепер Трамп і Венс особисто володіють цією політикою. Це не думка більшості американців, які належать до будь-якої політичної партії чи жодної з них”, - написав він у соцмережі Х.

Раніше Трамп, Зеленський і Венс почали суперечку в овальному кабінеті в присутності ЗМІ. Президент США заявив українському колезі Володимиру Зеленському, що він “грає в азартну гру з Третьою світовою війною" і дорікнув, що він має бути вдячними.

 

Теги: #думка #суперечка #болтон #сша

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