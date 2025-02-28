Політика

16:26 28.02.2025

Кошта візьме участь у неформальній зустрічі в Лондоні з питання української безпеки, яку скликав Стармер

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Кошта візьме участь у неформальній зустрічі в Лондоні з питання української безпеки, яку скликав Стармер
Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта візьме участь у неформальній зустрічі з питання української та європейської безпеки, яку на 2 березня скликав прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Про це у п’ятницю повідомляє пресслужба Європейської ради.

«Після неформальної зустрічі лідерів щодо України та безпеки Європи в Парижі 17 лютого та міжнародного саміту щодо підтримки України в Києві 24 лютого президент Кошта візьме участь у зустрічі лідерів у Лондоні 2 березня 2025 року. Він приєднається до прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та інших європейських лідерів, щоб розвинути зростаючий імпульс у посиленні підтримки України на тлі вторгнення Росії та зміцнення безпеки та оборони Європи», - йдеться в анонсі.

В Європейській раді зазначили, що ці переговори «сприятимуть дискусіям, які лідери ЄС проведуть під час спеціального засідання Європейської ради, яке скликає президент Кошта 6 березня».

Після Лондона президент Європейської ради відвідає Молдову та Єгипет, щоб взяти участь у дискусіях на високому рівні щодо європейської безпеки, підтримки України та Молдови та поточної ситуації в Газі.

Теги: #кошта #лондон

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