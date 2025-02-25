Кошта проведе відеоконференцію з лідерами ЄС, щоб напередодні спецсаміту заслухати Макрона про його зустріч із Трампом
Президент Європейської ради Антоніу Кошта організовує відеоконференцію лідерів Європейського союзу, щоб напередодні спеціального саміту ЄС, присвяченому українській безпеці, заслухати президента Франції Еммануеля Макрона про його зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
Про це Кошта повідомив у вівторок на своїй сторінці у соцмережі Х.
«Для підготовки до спеціальної Європейської ради 6 березня я організую відеоконференцію членів Європейської ради завтра вранці, щоб послухати звіт президента Еммануеля Макрона щодо його нещодавнього візиту до Вашингтону, округ Колумбія», - написав президент Європейської ради.
Як відомо, днями Кошта оголосив про проведення 6 березня позачергового засідання Європейської ради, яке буде присвячене безпеці України та посиленню європейської оборони. «Ми переживаємо визначальний момент для України та європейської безпеки. Під час моїх консультацій з європейськими лідерами я почув спільне зобов’язання протистояти цим викликам на рівні ЄС: посилення європейської оборони та рішучий внесок у мир на нашому континенті та довгострокову безпеку України. Буду продовжувати співпрацювати з Урсулою фон дер Ляєн, і всі держави-члени повинні бути готові прийняти рішення 6 березня», - повідомив він 23 лютого.