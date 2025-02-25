Кошта проведе відеоконференцію з лідерами ЄС, щоб напередодні спецсаміту заслухати Макрона про його зустріч із Трампом

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Президент Європейської ради Антоніу Кошта організовує відеоконференцію лідерів Європейського союзу, щоб напередодні спеціального саміту ЄС, присвяченому українській безпеці, заслухати президента Франції Еммануеля Макрона про його зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Про це Кошта повідомив у вівторок на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Для підготовки до спеціальної Європейської ради 6 березня я організую відеоконференцію членів Європейської ради завтра вранці, щоб послухати звіт президента Еммануеля Макрона щодо його нещодавнього візиту до Вашингтону, округ Колумбія», - написав президент Європейської ради.

Як відомо, днями Кошта оголосив про проведення 6 березня позачергового засідання Європейської ради, яке буде присвячене безпеці України та посиленню європейської оборони. «Ми переживаємо визначальний момент для України та європейської безпеки. Під час моїх консультацій з європейськими лідерами я почув спільне зобов’язання протистояти цим викликам на рівні ЄС: посилення європейської оборони та рішучий внесок у мир на нашому континенті та довгострокову безпеку України. Буду продовжувати співпрацювати з Урсулою фон дер Ляєн, і всі держави-члени повинні бути готові прийняти рішення 6 березня», - повідомив він 23 лютого.