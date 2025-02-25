Міністр закордонних справ Туреччини щодо вступу України до НАТО: Ми не проти, але ми повинні бути реалістами

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що його країна не заперечує проти вступу України до НАТО, однак закликав до реалістичного підходу в цьому питанні.

"Ми не проти, якщо вони (українці – ІФ-У) хочуть бути членами НАТО, але ми повинні бути реалістами, тому що ми відкрито заявили, що ми за те, щоб Україна була членом НАТО. Це була заява нашого президента (Реджеп Таїп Ердоган – ІФ-У), тому це наша офіційна позиція", - сказав Фідан у інтерв'ю, текст якого розміщено на сайті МЗС Туреччини

За його словами, "українці просять членства в НАТО не тільки заради членства в НАТО. Це просто для того, щоб побачити гарантію безпеки для власної країни".

"Я думаю, що зараз гарантія безпеки, щоб не допустити відновлення війни, є одним з головних питань, які ми обговорюємо на переговорах. Так, українці, зокрема, хочуть бачити членство в НАТО, якщо не створення великої міжнародної коаліції для розгортання вздовж лінії зіткнення, або ж росіяни можуть мати інші уявлення про гарантії та безпеку. Це ті питання, які ми обговорюємо з альтернативними сценаріями", – додав міністр.

Відповідаючи на запитання про те, що нова адміністрація Дональда Трампа змінила позицію США щодо членства України, Фідан зазначив: "Я не впевнений, що попередня адміністрація також була прихильником вступу України до НАТО. Тому я думаю, що нової політики щодо цього немає".