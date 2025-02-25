ЄС запропонував Україні свою угоду щодо критичних мінералів

Єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне заявив, що під час візиту до Києва разом з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн він запропонував українським урядовцям взаємовигідну угоду щодо критичних мінералів.

Як пише "Європейська правда", про це Сежурне сказав у понеділок, його заяву наводить агентство AFP.

"21 з 30 критично важливих матеріалів, яких потребує Європа, може бути наданий Україною в рамках взаємовигідного партнерства", – сказав Сежурне після зустрічі, яка відбулася в третю річницю повномасштабного вторгнення Росії.

"Додаткова цінність, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не будемо вимагати угоди, яка не є взаємовигідною", – додав він.

У понеділок Дональд Трамп заявив, що готовий "цього або наступного тижня" зустрітись у Білому домі з Володимиром Зеленським для підписання угоди про використання корисних копалин.