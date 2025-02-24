Політика

15:41 24.02.2025

Лондон запровадив санкції проти компаній із Центральної Азії, Туреччини, Індії та КНР за постачання продукції подвійного призначення - заява

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Лондон запровадив санкції проти компаній із Центральної Азії, Туреччини, Індії та КНР за постачання продукції подвійного призначення - заява

Влада Великої Британії запровадила в понеділок санкції проти низки іноземних компаній за постачання продукції подвійного призначення, обладнання та електроніки для російських оборонних компаній.

"Під санкції потрапили виробники й постачальники верстатів, електроніки й товарів подвійного призначення для Збройних сил Росії, зокрема виробники й постачальники мікропроцесорів, які використовують у системах озброєння", - ідеться в пресрелізі МЗС Великої Британії.

Зазначено, що під обмеження потрапили компанії, які "базуються в третіх країнах, зокрема в країнах Центральної Азії, в Туреччині, Таїланді, Індії та Китаї".

Крім того, влада Великої Британії запровадила санкції проти міністра оборони КНДР Но Гван Чхоля і кількох високопоставлених північнокорейських воєначальників, повідомляється на сайті уряду країни.

Зокрема, під санкції підпали троє високопоставлених воєначальників, а також один із провідних інженерів-розробників північнокорейських ракет.

Теги: #санкції #велика_британія

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