Політика

15:07 24.02.2025

Каллас: міністри дали «зелене світло» новій ініціативі військової допомоги Україні

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Каллас: міністри дали «зелене світло» новій ініціативі військової допомоги Україні

Високий представник ЄС Кая Каллас заявляє, що міністри закордонних справ країн-членів Європейського союзу широко підтримали її нову ініціативу військової допомоги Україні.

Про це вона сказала у понеділок в Брюсселі на пресконференції після завершення засідання Ради ЄС з питань закордонних справ. «Ми обговорили і міністри широко підтримали нову ініціативу щодо військової допомоги Україні. Звичайно, деталі та цифри (мається на увазі фінансування – ИФ-У) будуть вирішені та обговорені на позачерговому Європейському саміті 6 березня. Ми повинні поставити Україну в позицію сили, щоб Україна могла сказати «ні» плохій угоді», - повідомила Каллас.

Вона зазначила, що сьогодні Рада ЄС ухвалила 16-1 пакет санкцій для Росії, вже йде робота над 17-м пакетом.

«Сьогодні три роки тому в Україні почалася війна, і я думаю, ми всі можемо пригадати, де ми були в цей момент, коли почули про це. Немає питання, хто тут агресор, а хто жертва. Росія почала бомбардувати Україну 24 лютого 2022 року і продовжує це робити. Ніхто в Європі не хоче продовження війни і ніхто в Європі не хоче війни менше, ніж українці. Вони хочуть миру на своїй території, і це цілком зрозуміло, тому ми маємо бути дійсно сильними проти агресора і досягати миру силою. ЄС стоїть за Україною. Ми це обіцяли і робимо», - сказала високий представник.

Теги: #допомога #каллас #єс

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