Політика

10:04 23.02.2025

У Німеччині стартували вибори до Бундестагу

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У Німеччині стартували вибори до Бундестагу

У Німеччині в неділю стартували вибори, які визначать політичне майбутнє країни, голосування триватиме до 18:00, після чого почнеться підрахунок голосів, повідомляє "Європейська правда".

Виборчі дільниці відчинилися о 8:00 за місцевим часом (9:00 за київським) та працюватимуть до 18:00 (19:00 за київським часом). Після їх закриття стануть відомими перші прогнози. До півночі остаточний результат має бути ясним.

Перемогу на виборах прогнозують консервативному союзу ХДС/ХСС, а відтак його лідер Фрідріх Мерц, відомий рішучою проукраїнською позицією, має найкращі шанси стати наступним канцлером Німеччини.

Очікується, що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" досягне найкращого результату в історії та займе друге місце.

Перемога ХДС/ХСС не дозволить блоку самостійно сформувати уряд, тож йому доведеться шукати партнерів для коаліції. Ними можуть стати соціал-демократи чи "Зелені" – або й ті, і інші залежно від результатів виборів.

Також очікується, що коаліційні переговори будуть складними після кампанії, яка виявила гострі розбіжності щодо міграції і того, як побороти силу ультраправих у країні.

Це може призвести до того, що канцлер Олаф Шольц виконуватиме обов’язки глави уряду ще кілька місяців.

Зазначається, що вибори 23 лютого були оголошені після розвалу коаліції Шольца, яка складалася з його соціал-демократів, "Зелених" і ліберальних вільних демократів.

Партія Шольца СДПН очікує на цих виборах найгіршого результату з часів Другої світової війни.

Теги: #вибори #бундестаг

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