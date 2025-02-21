Венс заперечив, що політика Трампа щодо РФ є умиротворенням

Віце-президент США Джеймс Девід Венс заперечив ствердження, що позиція адміністрації президента США щодо російсько-української війни умиротворенням агресора.

"Я здивований, коли ви називаєте позицію адміністрації "умиротворенням". Ми ведемо переговори, щоб припинити конфлікт. Це "умиротворення" лише в тому випадку, якщо ви вважаєте, що в українців є надійний шлях до перемоги. Вони цього не роблять, тому це не так", - написав Венс у дискусії в соцмережі Х у п'ятницю.

Він переконаний, що більшість із тих, хто каже про умиротворення, не мають справи з реальністю на місці.

Також віце-президент повідомив, що американська переговорна позиція не буде оприлюднюватись. "Ми не збираємось телеграфувати нашу позицію на переговорах, щоб люди почувалися краще. Президент намагається досягти тривалого миру, а не масажувати его чи тривоги людей, які розмахують прапорами України", - сказав Венс.

Він також назвав ідею початку переговорів з пропозиції надання Україні членства в НАТО такою, що "суперечить будь-якому здоровому глузду". "Знову ж таки, визнавати реалії на місцях не є умиротворенням – реалії, на які президент Трамп у деяких випадках вказував роками", - заявив віце-президент США.

При цьому він назвав фейковими повідомлення ЗМІ, що адміністрація президента США "дала росіянам усе, чого вони хочуть".

"Якби ми просто передали черговий пакет допомоги, Україна докотилася б аж до Москви, воскресила б Навального з мертвих і поставила в Росії демократичного і вільного лідера (я перебільшую, але трохи). Ці аргументи є доказово хибними", - написав Венс.

Пізніше він звернув увагу на вогневу перевагу конфлікту у його сторін. "Як це може змінитися з подальшими діями НАТО, і як ви пропонуєте це змінити?", - спитав Венс, додавши, що зацікавлений в аргументах, чи його основна динаміка зможе змінитися в майбутньому.