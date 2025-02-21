Політика

10:53 21.02.2025

Понад 250 громадських організацій заявили про неможливість проведення демократичних виборів без сталого миру

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Понад 250 громадських організацій заявили про неможливість проведення демократичних виборів без сталого миру

Понад 250 громадських організацій всеукраїнського та локального рівнів вже підписали спільну заяву про неможливість проведення демократичних виборів без сталого миру, що була ініційована "Громадянською мережею "Опора".

"Протягом найближчих пів року провести демократичні вибори в Україні неможливо. Це тверда позиція ОПОРИ та інших підписантів, серед яких — Мережа захисту національних інтересів АНТС, Центр політико-правових реформ, Центр протидії корупції, ГО "Громадський холдинг "ГРУПА ВПЛИВУ", Інститут фронтиру, Центр прав людини ZMINA, Рух ЧЕСНО, Інститут масової інформації, Центр економічної стратегії, Київська школа економіки, ГО "Донбас СОС", Коаліція “Реанімаційний Пакет Реформ” та десятки інших українських громадських організацій", - йдеться у повідомленні на сайті мережі.

Підписанти вважають, що саме Росія, вчинивши неспровокований акт агресії проти суверенної держави, унеможливлює проведення в Україні президентських та парламентських виборів.

Вибори під час воєнного стану заборонені Конституцією, тому українська влада в цей період продовжує легітимно і безперервно здійснювати свої повноваження.

Автори тексту заяви наголошують, що нестабільна безпекова ситуація, загроза обстрілів, терористичних актів та диверсій, а також масштабне мінування територій створюють суттєві перешкоди на всіх етапах виборчого процесу: від доставки виборчих бюлетенів на дільниці до можливості належного спостереження за виборчими процедурами, від проведення агітації до потенційно низької явки виборців через безпекові загрози.

Крім того, Україні потрібно забезпечити голосування для мільйонів громадян, зокрема тих, хто вимушено перебуває за кордоном, внутрішньо переміщених осіб, що залишили свої домівки через руйнування населених пунктів, та військовослужбовців, які захищають країну.

“Найбільшим викликом для електоральної демократії в Україні стане втручання у цей процес Росії, яка буде готова застосовувати будь-які засоби — від кібератак до прямого підкупу виборців, від поширення дезінформації й розколювання суспільства до дискредитації ‘неприйнятних’ для російської влади кандидатів та фінансування кампаній лояльних політиків”, — ідеться в заяві.

Підсумовуючи аргументи заяви, автори зазначають, що вибори в Україні мають відбутися — але тільки після завершення війни та досягнення сталого миру.

Теги: #вибори #громадські_організації #опора

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