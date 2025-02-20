Кличко в Європарламенті закликав посилити допомогу Україні

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Віталій Кличко в Європарламенті закликав європейських партнерів посилити допомогу в найкритичніший для України момент, повідомив мер Києва у своєму Telegram-каналі.

Сьогодні в будівлі Європарламенту відбулося вручення престижної премії імені Павла Адамовича. Нагородження відбулося під час пленарного засідання Європейського комітету регіонів.

Виступаючи з трибуни Європарламенту, Кличко закликав посилити підтримку і допомогу Україні.

Отримуючи премію, мер столиці підкреслив, що це відзнака не тільки його роботи, як мера Києва, а й визнання відданості цінностям свободи і демократії, героїзму всього українського народу, який майже три роки бʼється за свою державність, принципи і безпеку демократичного світу

Премію імені мера Гданська Павла Адамовича, якого було вбито у 2019 році під час виконання ним державних обов’язків, було започатковано за ініціативи Європейського комітету регіонів, міста Гданська та міжнародної мережі ICORN. Цією премією нагороджують за видатний внесок у зміцнення демократії, захист прав людини та громадянську солідарність.

Мера Києва Віталія Кличка було номіновано на премію ім. Павла Адамовича "за виняткове лідерство у сприянні громадянській активності навіть серед екстремальних випробувань війни". Журі відзначило, що новаторські підходи Віталія Кличка до громадянської активності та його боротьба за права людини роблять його світовим символом мужності. А також, що як мер української столиці він є символом мужнього опору українських мерів агресії в цілому.