Стармер підтримав рішення Зеленського не проводити президентські вибори під час війни в Україні

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Кір Стармер у телефонній розмові з президентом України Зеленським заявив, що вважає відмову глави Української держави від проведення президентських виборів в умовах повномасштабної війни правомірною.

"Прем'єр-міністр висловив свою підтримку президенту Зеленському як демократично обраному лідеру України і сказав, що було цілком розумно призупинити вибори на час війни", - йдеться в повідомленні офісу Стармера.

Як приклад він заявив, що так вчинила Велика Британія під час Другої світової війни.

Офіс зазначив, що британський прем'єр наголосив на "необхідності спільної роботи всіх сторін", а також заявив про "підтримку зусиль під керівництвом США щодо встановлення міцного миру в Україні".

Зеленський, у свою чергу, відзначив дуже важливу роль Сполученого Королівства у зміцненні оборони та безпеки Європи.

"Обговорили майбутні перспективи й можливості. Підтримка Великої Британії надзвичайно важлива, і ми ніколи не забудемо повагу британського народу до України та наших громадян. Дякую за підтримку", - написав Зеленський в Телеграм.