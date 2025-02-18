Інтерфакс-Україна
Політика
12:41 18.02.2025

Фон дер Ляєн – Келлогу: будь-яке рішення щодо розв’язанної РФ війни проти України, має поважати незалежність та територіальну цілісність України

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Фон дер Ляєн – Келлогу: будь-яке рішення щодо розв’язанної РФ війни проти України, має поважати незалежність та територіальну цілісність України

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила спеціальному представнику США з питань України та Росії Кіту Келлогу, що будь-яке рішення, спрямоване на припинення війни, яку проти України веде Росія, має поважати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. ЄС готовий разом з США працювати, щоб забезпечити справедливий мир.

Про це за результатами зустрічі, яка відбулася у вівторок в Брюсселі, повідомляє пресслужба Європейської комісії.

«Президент фон дер Ляєн наголосила, що ЄС повністю надає свою військову допомогу Україні та готовий робити ще більше. Підтверджуючи прихильність ЄС до справедливого та тривалого миру, президент повторила, що будь-яке вирішення має поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, підкріплені сильними гарантіями безпеки. Вона також висловила готовність ЄС працювати разом із США, щоб припинити кровопролиття та допомогти забезпечити справедливий і міцний мир, на який Україна та її народ по праву заслуговують», - йдеться у повідомлені.

Фон дер Ляєн наголосила на «критичній ролі ЄС у забезпеченні фінансової стабільності та оборони України, із загальним зобов’язанням у розмірі 135 млрд євро - більше, ніж будь-який інший союзник. «Це включає 52 млрд доларів військової допомоги, що відповідає внеску США. Вона окреслила плани Європи збільшити виробництво та витрати на оборону, зміцнюючи як європейський, так і український військовий потенціал», - зазначається в пресрелізі.

Фон дер Ляєн також «дала зрозуміти» Келлогу, що «зараз критичний момент».

Теги: #урсула_ляєн #келлог

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