Інтерфакс-Україна
Політика
07:22 18.02.2025

Туск: Ані Мінськ-2, ані Будапешт не повинні повторитися

1 хв читати
Туск: Ані Мінськ-2, ані Будапешт не повинні повторитися

Ні історія з Мінськом-2, ані з Будапештом, коли Україна віддала ядерну зброю взамін за гарнтії безпеки, не повинна повтооритися, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в понеділок по завершенні неформального саміту європейських лідерів у Парижі.

"Не повинно бути жодних рішень про Україну без України і жодних рішень про безпеку Європи без Європи", - цитує Туска TVN24. Водночас польський прем'єр вказав, що складно уявити ефективні гарантії безпеки без підтримки Сполучених Штатів.

"В жодному випадку не повинна повторитися ні історія з Мінськом-2, ані та – з Будапештом, коли Україна віддала ядерну зброю взамін за гарантії безпеки з боку Великої Британії, Франції та Сполучених Штатів", - сказав Туск.

 

Теги: #мир #угода #туск

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:56 24.05.2025
Японія має намір досягти тарифної угоди зі США до саміту G7 у червні

Японія має намір досягти тарифної угоди зі США до саміту G7 у червні

22:02 23.05.2025
США запровадять 50% мита на товари з ЄС із 1 червня — Трамп не очікує торговельної угоди

США запровадять 50% мита на товари з ЄС із 1 червня — Трамп не очікує торговельної угоди

19:34 23.05.2025
РФ вже тиждень формулює свій "меморандум" у відповідь на потребу припинити вогонь, потрібні санкції - Зеленський

РФ вже тиждень формулює свій "меморандум" у відповідь на потребу припинити вогонь, потрібні санкції - Зеленський

10:44 23.05.2025
Заяву кандидата в президенти Польщі про Україну Туск назвав держзрадою

Заяву кандидата в президенти Польщі про Україну Туск назвав держзрадою

14:46 22.05.2025
Туск: З боку РФ немає навіть сліду доброї волі щодо припинення війни

Туск: З боку РФ немає навіть сліду доброї волі щодо припинення війни

20:10 21.05.2025
Кошта по телефону запевнив Зеленського в підтримці української позиції щодо припинення вогню

Кошта по телефону запевнив Зеленського в підтримці української позиції щодо припинення вогню

17:54 21.05.2025
Туск: корабель "тіньового флоту" РФ здійснював підозрілі маневри біля енергокабелю між Польщею та Швецією

Туск: корабель "тіньового флоту" РФ здійснював підозрілі маневри біля енергокабелю між Польщею та Швецією

17:17 21.05.2025
РФ відмовляється підписувати угоду про відкрите море через економічні інтереси в Арктиці - Greenpeace

РФ відмовляється підписувати угоду про відкрите море через економічні інтереси в Арктиці - Greenpeace

13:34 21.05.2025
Підписання Україною угоди про відкрите море стане свідченням відданості курсу євроінтеграції – нардеп

Підписання Україною угоди про відкрите море стане свідченням відданості курсу євроінтеграції – нардеп

13:03 21.05.2025
Туск вважає, що залучення Польщі, Франції, Німеччини, Англії, Італії та США є ключовим у санкційному процесі проти РФ

Туск вважає, що залучення Польщі, Франції, Німеччини, Англії, Італії та США є ключовим у санкційному процесі проти РФ

ВАЖЛИВЕ

Україна хотіла б, аби до зустрічі Зеленського з Путіним долучився Трамп

Раді пропонують дозволити нардепам обіймати посади членів Кабміну

Канцлер ФРН після розмови Трампа та Путіна: Європа посилить тиск на Москву через санкції

Зеленський повідомив про початок спільної з лідерами країн Європи роботи над новою безпековою архітектурою для України

Нові санкції США поти Росії можуть бути найжорсткішими за весь час – Келлог

ОСТАННЄ

ЄС може відключити 20 російських банків від SWIFT, а граничну ціну на нафту знизити до $45 – ЗМІ

Трамп підписав низку указів щодо розвитку ядерної енергетики та науки в США – Білий дім

Україна хотіла б, аби до зустрічі Зеленського з Путіним долучився Трамп

Відмова РФ від участі у переговорах у Ватикані свідчить про неготовність Москви до миру – нардеп Фріз

"Євросолідарність" зареєструвала законопроєкт про персональну відповідальність членів РНБО за незаконні рішення щодо санкцій

Бажання РФ створити "буферну зону" це крок до нової ескалації - член комітету Ради з питань нацбезбеки

Трамп запропонував ввести мито в 50% на товари з ЄС

Вибори в Україні стануть оптимальним варіантом для підписання мирної угоди - Лавров

МЗС України: Заяви Путіна щодо "буферної зони" доводять наочно, що саме Росія є перешкодою для мирних зусиль

Раді пропонують дозволити нардепам обіймати посади членів Кабміну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА