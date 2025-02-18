Туск: Ані Мінськ-2, ані Будапешт не повинні повторитися

Ні історія з Мінськом-2, ані з Будапештом, коли Україна віддала ядерну зброю взамін за гарнтії безпеки, не повинна повтооритися, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в понеділок по завершенні неформального саміту європейських лідерів у Парижі.

"Не повинно бути жодних рішень про Україну без України і жодних рішень про безпеку Європи без Європи", - цитує Туска TVN24. Водночас польський прем'єр вказав, що складно уявити ефективні гарантії безпеки без підтримки Сполучених Штатів.

"В жодному випадку не повинна повторитися ні історія з Мінськом-2, ані та – з Будапештом, коли Україна віддала ядерну зброю взамін за гарантії безпеки з боку Великої Британії, Франції та Сполучених Штатів", - сказав Туск.