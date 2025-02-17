Корнієнко: Озвучення дати виборів деякими політиками вигідно тільки ворогу

Озвучення дати виборів деякими політиками наївно, шкідливо і вигідно тільки ворогу, вважає перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

“Навіщо зараз говорити про вибори? Ми розуміємо, що це на руку виключно одній силі і одній людині, це Російська Федерація, це Путін. Навіть коли лунають розмови щодо виборів з боку західних партнерів, ми їх достатньо швидко переконуємо, як було в випадку із спецпредставником президента США з питань України та РФ Кітом Келлогом. Так, вибори абсолютно потрібні, вони будуть, коли будуть можливості для цього безпекові, тому що це демократія. Але запускати тему виборів під час війни, це дуже небезпечно. Озвучення дати виборів наївно, шкідливо і вигідно тільки ворогу”, - сказав Корнієнко в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” у понеділок, відповідаючи на запитання про можливість проведення виборів 26 жовтня, як про це заявив лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко.

Корнієнко нагадав, що під час дії правового режиму воєнного стану неможливо ні оголошувати, ні готуватися, ні проводити вибори.

“Правовий режим воєнного стану діятиме до 9 травня. Є також домовленість між лідерами фракцій і груп парламенту у рамках Діалогу Жана Моне, що треба півроку після закінчення воєнного стану для того, щоб провести вибори. Якщо додати півроку до 9 травня, то ніяк не виходить 26 жовтня. А ми розуміємо, що ми не знаємо, коли закінчиться правовий режим воєнного стану”, - пояснів Корнієнко.

Він звернув увагу на те, що вибори в Україні згідно з Конституцією не виникають просто так.

“Вибори призначають або президент, або Верховна Рада. Президент призначає, наприклад, позачергові вибори в Верховну Раду, парламент призначає позачергові вибори президента і місцеві вибори. Зробити якусь дію зараз у Верховній Раді щодо виборів і щодо будь-чого не є можливим, тому що “Європейська солідарність” заблокувала роботу Верховної Ради”, - відзначив перший віце-спікер.

Корнієнко також підкреслив, що будь-які дії, пов'язані з виборами, неможливі за відсутністю фінансування. За його словами, зараз немає бюджетних програм, які б так чи інакше фінансували саме вибори, а є тільки поточне фінансування діяльності ЦВК.

“До речі щодо ЦВК , яку Порошенко звинувачує щодо підготовки до виборів через те, що вона почала оновлювати реєстр, відкрила систему “Вибори” для публічного доступу. Хотів би нагадати, що саме “Європейська солідарність” була послідовним, активним адептом відкриття всіх закритих 24 лютого 2022 року даних на сайті, наприклад, Верховної Ради, відкриття доступу у Верховну Раду для журналістів. Чому відкрити дані на одних сайтах, це добре, на думку “Європейської солідарності” і їх лідера, а відкриття інформації на сайті ЦВК це вже якась підготовка до виборів?”, - сказав Корнієнко.

При цьому він нагадав про позицію громадських організацій, які займаються послідовним спостереженням за виборами, таких як Громадянська мережа “Опора”, про необхідність вже зараз готуватися до виборів, робити підготовчі дії і працювати, зокрема, і з реєстром ЦВК.

Як повідомлялось, Порошенко в інтерв'ю виданню "Цензор.нет" назвав 26 жовтня цього року днем одночасного проведення президентських, парламентських та місцевих виборів в Україні.