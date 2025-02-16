Вибори в Україні готуються на 26 жовтня, вважає Порошенко, сам він проти їх проведення

Президентські, парламентські та місцеві вибори в Україні готуються до одночасного проведення діючою владою 26 жовтня поточного року, вважає народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, спираючись на інформацію з власних джерел.

В опублікованому у неділю інтерв'ю виданню "Цензор.нет", відповідаючи на питання, коли, на його думку, можливі вибори в Україні, він сказав: "Запишіть - 26 жовтня цього року".

На питання з чого він робить такі висновки, політик відповів: "Ви їх знаєте, вони на Банковій (де міститься Офіс президента України – ІФ-У). За нашими джерелами в правоохоронних органах. За нашими джерелами в поліграфкомбінаті "Україна", який зараз опрацьовує, скільки треба бюлетенів. За нашими джерелами в Центральній виборчій комісії, яка починає внесення змін до реєстру виборців За нашими джерелами в Мін’єді, що відкривають перший офіс в Берліні. Виключно для підготовки виборів".

"Тому я думаю, що вибори будуть в кінці року. До чого вони мають бути прив'язані? В кінці року мають бути по Конституції вибори парламенту. Хоча вони мали бути два роки тому. І в кінці жовтня у нас мають бути місцеві вибори. Мрія влади провести всі вибори одночасно. Але американці цього не дають робити", - сказав Порошенко.

При цьому він вважає, що представники діючої влади бояться з неї йти і "зараз готують все так, щоб лишити без опонентів, і вповзти знову у владу, руйнуючи демократію, свободу, прозорість виборів".

Порошенко також заявив, що категорично проти проведення виборів найближчим часом.

Він повідомив, що контактував з послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, колишнім головнокомандувачем Збройних сил України (2021-2024рр.) Валерієм Залужним, але не обговорював з ним участь у виборах.

"Ні, ми не говорили про політичні питання, тому що я стою на позиції - я проти виборів. Я вважаю, що може бути ситуація, коли не буде куди вибиратися. Я вважаю, що саме існування держави зараз під загрозою", - сказав лідер "Європейської солідарності".

Порошенко спростував інформацію, що він начебто говорив представникам країн-партнерів що в Україні якнайшвидше треба провести вибори. "Це все просто некомпетентність, непрофесіоналізм (розповсюдження такої інформації – ІФ-У). Вони не розуміють, що якщо я підбурюю міжнародних партнерів, я стріляю собі в ногу. Знаєш чому? У мене є, але з них може відсотків 20-30, секретних зустрічей. Якщо я скрізь кажу, включаючи інтерв’ю, що вибори – це самовбивство, а потім приходжу і підбурю вас до виборів, то зі мною ніхто не буде спілкуватися. Це ж інша політика, не політика 5-6 менеджерів", - сказав він.

При цьому політик вважає, що введені проти нього санкції Радою національної безпеки та оборони фактично дали старт виборчій кампанії. "На сьогоднішній день вибори починаються з санкцій, бо фактично вони виступили таким собі прапорцем для старту виборчої кампанії", - сказав Порошенко.