Інтерфакс-Україна
Політика
17:00 16.02.2025

Кличко в Мюнхені обговорив з європейськими міністрами подальшу підтримку України та гарантії безпеки

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Кличко в Мюнхені обговорив з європейськими міністрами подальшу підтримку України та гарантії безпеки
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/4135

Мер Києва Віталій Кличко під час Мюнхенської безпекової конференції провів зустріч з низкою європейських топ-посадовців і політиків та обговорив з ними питання безпекових гарантій і подальшої допомоги. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Зустрівся на Мюнхенській конференції з міністром фінансів Німеччини  Йоргом Кукісом, міністром оборони Естонії Ханно Певкуром, представниками політичного блоку в Бундестазі CDU/CSU, який очолює Фрідріх Мерц. Основні теми - гарантії безпеки для України, подальша підтримка, перш за все військова, а також економічна", - повідомив Віталій Кличко.

На зустрічі з міністром фінансів Німеччини обговорювалися, зокрема, перспективи майбутньої відбудови України та допомога в цьому європейських партнерів, зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що під час Мюнхенської безпекової конференції у мера Києва Віталія Кличка заплановані також зустрічі з  керівником відомства федерального канцлера Німеччини, міністром  Вольфгангом Шмідтом, спецпредставником президента Франції з питань допомоги та реконструкції України П’єром Ельброном, міністром закордонних справ Латвії Байбою Браже та іншими європейськими посадовцями та політиками.

Теги: #мюнхен_конференція #кличко

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