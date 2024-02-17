Політика

17:14 17.02.2024

Віталій Кличко під час Мюнхенської конференції зустрівся з сенаторами та конгресменами США

2 хв читати

Мер Києва Віталій Кличко під час Мюнхенської конференції зустрівся з сенаторами та конгресменами США та наголошував на необхідності продовження допомоги нашій державі. Про це повідомляє сайт Віталія Кличка.

"Україна і ЗСУ переживають критичний момент. Нестача боєприпасів та зброї. Треба розуміти, що це може створити умови для наступу росії. Важливим є фактор часу. Допомога була потрібна ще позавчора! І сьогодні недостатньо говорити, що росія не повинна виграти цю війну. Україна має перемогти, а росія – зазнати радикальної військової поразки! За допомоги наших партнерів. Альтернативи цьому немає. Тільки це позбавить росію можливості залякувати своїх сусідів,  створювати загрози європейській та глобальній безпеці", – підкреслив Віталій Кличко.

Він зазначив, що Україна високо цінує двопартійну підтримку України, яка склалася в Конгресі США.

"Сьогодні вона проходить перевірку на міцність через дискусії, які відбуваються в Конгресі. Ми сподіваємося, що розуміння важливості підтримки України візьме верх. Бо ситуація на фронті стає критичною через різке зменшення допомоги  від США", – наголосив Кличко.

Також мер Києва зустрівся зі спецпредставником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

"Реформи — ключове для подальшої стабільної підтримки партнерів, фінансової допомоги для відновлення України. Як економічні реформи, так і дотримання демократичних принципів та свобод. І друзі України за цим уважно спостерігають і на цьому наголошують", – підкреслив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, 60-а Мюнхенська конференція з безпеки проходить з 16 по 18 лютого. Серед основних її тем - наслідки війни в Україні та світова безпекова криза.

 

Теги: #кличко #допомога_україні #мюнхен_конференція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:00 16.02.2024
Кличко в Мюнхені порушив питання ролі місцевого самоврядування в подоланні викликів, що постають перед країнами

Кличко в Мюнхені порушив питання ролі місцевого самоврядування в подоланні викликів, що постають перед країнами

17:49 16.02.2024
В Авдіївку терміново відправлено 150 FPV-дронів як допомогу - Кличко

В Авдіївку терміново відправлено 150 FPV-дронів як допомогу - Кличко

14:42 16.02.2024
Початок вступу України в НАТО буде потужним сигналом для українського суспільства та застереженням для путіна - Кличко в Мюнхені

Початок вступу України в НАТО буде потужним сигналом для українського суспільства та застереженням для путіна - Кличко в Мюнхені

19:49 14.02.2024
Кличко обговорив із віцепрезиденткою Бундестагу посилення місцевого самоврядування

Кличко обговорив із віцепрезиденткою Бундестагу посилення місцевого самоврядування

10:19 14.02.2024
У лікарні померла одна з постраждалих від ракетного удару РФ по Києву 7 лютого, кількість жертв зросла до п’яти - мер

У лікарні померла одна з постраждалих від ракетного удару РФ по Києву 7 лютого, кількість жертв зросла до п’яти - мер

14:30 13.02.2024
Кличко зустрівся з бійцями 112 окремої бригади ТРО Києва перед їх від'їздом на схід України

Кличко зустрівся з бійцями 112 окремої бригади ТРО Києва перед їх від'їздом на схід України

21:30 08.02.2024
Кличко про відставку Залужного: сподіваюся, влада аргументує суспільству такі зміни

Кличко про відставку Залужного: сподіваюся, влада аргументує суспільству такі зміни

15:47 08.02.2024
Кличко підписав Угоду про наміри з Проєктом USAID "ГОВЕРЛА" про створення Аналітичного порталу Києва

Кличко підписав Угоду про наміри з Проєктом USAID "ГОВЕРЛА" про створення Аналітичного порталу Києва

20:47 07.02.2024
Фахівці працюють над тим, щоб "синя" лінія метро в Києві запрацювала у звичайному режимі до кінця літа - мер

Фахівці працюють над тим, щоб "синя" лінія метро в Києві запрацювала у звичайному режимі до кінця літа - мер

18:52 07.02.2024
Кличко обговорив із Боррелем допомогу Україні

Кличко обговорив із Боррелем допомогу Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Гарріс після зустрічі із Зеленським у Мюнхені: У нас тільки один план – "А"

Україна перейде до роботи щодо гарантій безпеки зі США після роботи з Конгресом - Зеленський

Україна ще не готова вступити до НАТО - прем'єр Нідерландів

Чехія з партнерами шукає фінансування для якнайшвидшого постачання Україні 800 тис. снарядів 122 мм і 155 мм із третіх країн - президент Павел

Витрати на підтримку України сьогодні і в майбутньому набагато менші за ціну можливої перемоги РФ - канцлер Німеччини

ОСТАННЄ

Гарріс після зустрічі із Зеленським у Мюнхені: У нас тільки один план – "А"

Україна перейде до роботи щодо гарантій безпеки зі США після роботи з Конгресом - Зеленський

Зеленський провів зустріч із Рютте в Мюнхені

Україна ще не готова вступити до НАТО - прем'єр Нідерландів

Чехія з партнерами шукає фінансування для якнайшвидшого постачання Україні 800 тис. снарядів 122 мм і 155 мм із третіх країн - президент Павел

Зеленський говорив з Алієвим у Мюнхені, зокрема й про можливе використання українських газосховищ

Глава МЗС КНР заявляє про продовження зусиль щодо переговорів Росії та України

Міжнародна робоча група з безпеки та євроатлантичної інтеграції України провела зустріч у Мюнхені - Єрмак

Зеленський у Мюнхені зустрівся з прем'єром Данії

Витрати на підтримку України сьогодні і в майбутньому набагато менші за ціну можливої перемоги РФ - канцлер Німеччини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА