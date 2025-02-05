Спецпредставник Трампа Келлоґ анонсував участь у Мюнхенській безпековій конференції

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Спецпредставник американського президента Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлоґ заявив, що візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, де буде говорити про припинення російсько-української війни.

"Радий повідомити про свою участь у Мюнхенській безпековій конференції-2025. Як спеціальний представник президента США з питань Росії та України, я з нетерпінням чекаю на розмову про мету Дональда Трампа покінчити з кровопролитною та дорогою війною в Україні. Я зустрінуся з союзниками Америки, які готові працювати з нами", - написав Келлоґ у соцмережі Х в середу.

Посол США в Україні Бріджит Брінк пізніше висловилася на підтримку Келлоґа. "Сповнена рішучості підтримати місію спецпредставника Келлоґґа у досягненні пріоритету президента США щодо завершення війни", - написала вона в соцмережі Х, прокоментувавши його пост.