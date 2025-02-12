Інтерфакс-Україна
Події
11:34 12.02.2025

Зеленський проведе ряд зустрічей з американською командою на Мюнхенській конференції

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Зеленський проведе ряд зустрічей з американською командою на Мюнхенській конференції

Президент України Володимир Зеленський планує під час Мюнхенської конференції провести ряд зустрічей з командою президента США Дональда Трампа, а також з європейськими лідерами.

"Якщо дасть Бог, нічого не зірветься, тому що в час війни, ви знаєте, не можна сказати на сто відсотків, але якщо я поїду, у мене буде зустріч з віце-президентом Венсом, і буде зустріч, я думаю, з усією командою. Також у мене плануються ряди зустрічей, там два десятка важливих сенаторів і конгресменів. Це будуть окремі різні зустрічі, їх буде кілька. І також багато зустрічей з європейськими лідерами", - сказав Зеленський в інтерв'ю для The Guardian.

За словами президента, також до і після Мюнхена в Україну приїдуть представники Білого дому.

Також Зеленський повідомив, що команди погоджують дати і план зустрічі з Трампом в США, але поки дати немає.

Теги: #зеленський #мюнхен_конференція

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