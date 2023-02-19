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11:11 19.02.2023

Зеленський і українці отримують масу оплесків, але недостатньо амуніції - Боррель на Мюнхенській конференції

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Зеленський і українці отримують масу оплесків, але недостатньо амуніції - Боррель на Мюнхенській конференції

Українці потребують меншої кількості оплесків і більших поставок озброєння, заявив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Зеленський і українці отримують масу оплесків, але недостатньо амуніції. Це парадокс. Вони потребують меншої кількості оплесків і більших поставок озброєння. Україна бореться, віддаючи найвищу ціну життями, але ця війна відбувається на європейській території, зачіпаючи нас і маючи глобальний ефект на весь світ", - сказав він на Мюнхенській безпековій конференції в неділю вранці.

За словами Борреля, зараз "ми стикаємося з трьома основними викликами: наш авторитет як світового гравця, наша стратегічна відповідальність за безпеку і оборону, наша взаємодія з партнерами для збереження або перелаштування співпраці з глобальним Півднем".

Теги: #рф #війна #мюнхен_конференція #боррель

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