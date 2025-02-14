Американський сенатор Грем: Трамп завершить війну таким чином, що не буде третього вторгнення в Україну

Американський сенатор (Республіканська партія) Ліндсі Грем впевнений у тому, що президент США Дональд Трамп не збирається робити в Україні "те, що було зроблено з Афганістаном” і завершить російську війну проти України таким чином, що "не буде третього вторгнення" в країну.

"Президент Трамп не збирається робити в Україні те, що ми робили в Афганістані. Він збирається спробувати знайти спосіб зробити так, щоб ця війна закінчилася невдовзі", - сказав він на панельній дискусії "Стратегічні інвестиції: Майбутнє українсько-американського безпекового співробітництва" на Мюнхенській безпековій конференції.

Сенатор-республіканець впевнений, що Трамп знайде спосіб покласти край російській війні "таким чином, що Путін був би дурнем, якби повторив це".

"Тож ця війна закінчиться, я сподіваюся, скоро, і вона закінчиться таким чином, що більше не повториться. Я повністю впевнений у тому, що Дональд Трамп завершить цю війну таким чином, що не буде третього вторгнення в Україну", - заявив сенатор.

За його словами, якщо зараз США не можуть погодитися, що Україна повинна бути в зараз, можна припустити умову, "що якщо колись буде ще одне вторгнення, то в той момент, коли вони (РФ – ІФ-У) вторгнуться, вони (Україна – ІФ-У) підуть до НАТО".

"Нехай Путін заведе їх в НАТО. Він хоче… Якби в 2014 році у нас була угода, згідно з якою, якщо буде ще одне вторгнення, вони будуть членами НАТО, у 2014 році вторгнення не було. Тож що я думаю, я вважаю, що ми даємо Путіну знати, що якщо він коли-небудь зробить це знову, вони дуже швидко підуть до НАТО", - сказав Грем.

Звертаючись до присутнього на дискусії президента України Володимира Зеленського, він сказав, що "згоден, щоб ви були НАТО", але відзначив, що "є кілька країн, які так не думають".

"Я хочу, щоб Путін знав, що якщо він коли-небудь зробить це знову, ви негайно підете в НАТО. Я хочу позбутися таємниці того, що станеться, якщо станеться ще одне вторгнення, ви отримуєте санкції. На вашому шляху трапляється купа поганих речей. Ми матимемо війська на території України. У нас будуть американські бізнес-інтереси. Ми матимемо українську армію, з якою ніхто при здоровому глузді не хоче воювати", - сказав сенатор.

Також він наголосив на важливості укласти угоду про корисні копалини, "щоб ми мали наші американські бізнес-інтереси".

"Якщо ми підпишемо угоду про корисні копалини, Путін в халепі, тому що Трамп захищатиме угоду", - закликав Грем.

Міркуючи над тим, що США "зробили не так у 2014 році", коли РФ вторгнувся в Україну, сенатор відзначив: "Ну, ми взагалі не дали Україні багато зброї… Про наслідки чергового вторгнення ми нічого не згадували, Ми не скористалися моментом, щоб інтегрувати наші економіки, уклавши угоди з корисними копалинами". "Все, що ми не зробили в 2014 році, краще зробимо зараз", - сказав він.

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.