Інтерфакс-Україна
Політика
18:38 14.02.2025

Науседа: ідея досягнення швидкого миру в Україні дуже небезпечна

1 хв читати
Науседа: ідея досягнення швидкого миру в Україні дуже небезпечна

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що ідея досягнення швидкого миру в Україні є небезпечною і відповідальність партнерів – забезпечити позицію сили для української сторони на можливих переговорах.

"Я вважаю, що це дуже небезпечна ідея досягти – швидкого миру в Україні, і я обговорював це питання сьогодні з президентом Зеленським. Україна ніколи не піде на такий швидкий мир за будь-яку ціну, і ми говоримо про територіальний суверенітет і цілісність країни, яка страждає, яка, звичайно, дає відсіч і яка намагається вижити в цій ситуації. Ми повинні поставити Україну в позицію сили", - заявив Науседа під час виступу на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

Він підкреслив, що наразі Росія почуває себе сильнішою і намагається диктувати умови.

"Ми повинні вести жорсткі переговори, і ми повинні сидіти за столом переговорів, тому що багато говорилося про роль Європи до закінчення війни та після війни, і відповідальність Європи є дуже високою та дуже важливою. Тож без Європи я не можу уявити жодного переговорного процесу. І, звісно, було б справді непорозумінням, якби переговори проходили без самої України, тому що Україна бореться, і Україна справді докладає багато зусиль, щоб протистояти цьому величезному тиску Російської Федерації", - наголосив Науседа і додав, що "маємо виконувати наші обіцянки Україні".

Теги: #мюнхенська_конференція #науседа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:19 22.05.2025
Мерц та Науседа закликали до безумовного припинення вогню в Україні та посилення санкцій на РФ

Мерц та Науседа закликали до безумовного припинення вогню в Україні та посилення санкцій на РФ

18:59 20.05.2025
Відмова НАТО від обіцянки щодо членства України стане ударом по репутації Альянсу – Науседа

Відмова НАТО від обіцянки щодо членства України стане ударом по репутації Альянсу – Науседа

12:48 20.03.2025
Науседа: Ми повинні підтримувати Україну, посилити тиск на РФ та побудувати стіну оборони між ЄС і РФ

Науседа: Ми повинні підтримувати Україну, посилити тиск на РФ та побудувати стіну оборони між ЄС і РФ

14:43 15.03.2025
Україна потребує сильних армії та ОПК і чітких гарантій безпеки – президент Литви

Україна потребує сильних армії та ОПК і чітких гарантій безпеки – президент Литви

14:06 06.03.2025
Науседа: Литві цікава ідея Макрона щодо розміщення ядерної зброї на території країн-партнерів

Науседа: Литві цікава ідея Макрона щодо розміщення ядерної зброї на території країн-партнерів

13:51 06.03.2025
Науседа запропонував встановити 1 січня 2030 р. датою вступу України в ЄС

Науседа запропонував встановити 1 січня 2030 р. датою вступу України в ЄС

13:36 17.02.2025
Мюнхенська конференція пришвидшила всі процеси, чого не вистачало Європі, вважає Зеленський

Мюнхенська конференція пришвидшила всі процеси, чого не вистачало Європі, вважає Зеленський

15:33 16.02.2025
Єрмак: Зустрічі з росіянами не плануються, поки ми не напрацюємо план

Єрмак: Зустрічі з росіянами не плануються, поки ми не напрацюємо план

14:33 16.02.2025
Президент Фінляндії: Є дві речі, які не підлягають обговоренню. Одна з них - це членство України в ЄС і членство України в НАТО

Президент Фінляндії: Є дві речі, які не підлягають обговоренню. Одна з них - це членство України в ЄС і членство України в НАТО

13:00 16.02.2025
Від єдності всередині України залежить і єдність навколо України – Кличко

Від єдності всередині України залежить і єдність навколо України – Кличко

ВАЖЛИВЕ

Раді пропонують дозволити нардепам обіймати посади членів Кабміну

Канцлер ФРН після розмови Трампа та Путіна: Європа посилить тиск на Москву через санкції

Зеленський повідомив про початок спільної з лідерами країн Європи роботи над новою безпековою архітектурою для України

Нові санкції США поти Росії можуть бути найжорсткішими за весь час – Келлог

Приліт Путіна на переговори до Туреччини відкриє шлях до інших елементів закінчення війни, включаючи зустріч груп – Зеленський

ОСТАННЄ

МЗС України: Заяви Путіна щодо "буферної зони" доводять наочно, що саме Росія є перешкодою для мирних зусиль

Раді пропонують дозволити нардепам обіймати посади членів Кабміну

Глава МЗС Словаччини: важливо, щоб зусилля щодо мирних переговорів тривали

Генсек НАТО хоче бачити саміт в Гаазі успішним і не коментує можливість його скорочення у часі через Трампа

Кабмін пропонує погодити припинення дії, вихід та денонсацію 8 міжнародних договорів з РФ, Білоруссю та в рамках СНД

В "Євросолідарності" заявили про блокування участі Порошенка у ПА НАТО

Каллас вважає найдієвішим із майбутнього пакета санкцій ЄС щодо РФ зниження стелі цін на нафту

Україні потрібна професійна дипломатія - Герасимов

Спроба Зеленського схилити Трампа на свій бік провалюється

В "Євросолідарності" застерігають від двосторонніх перемовин з РФ за результатами розмови Трампа з Путіним

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА