Науседа: ідея досягнення швидкого миру в Україні дуже небезпечна

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що ідея досягнення швидкого миру в Україні є небезпечною і відповідальність партнерів – забезпечити позицію сили для української сторони на можливих переговорах.

"Я вважаю, що це дуже небезпечна ідея досягти – швидкого миру в Україні, і я обговорював це питання сьогодні з президентом Зеленським. Україна ніколи не піде на такий швидкий мир за будь-яку ціну, і ми говоримо про територіальний суверенітет і цілісність країни, яка страждає, яка, звичайно, дає відсіч і яка намагається вижити в цій ситуації. Ми повинні поставити Україну в позицію сили", - заявив Науседа під час виступу на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

Він підкреслив, що наразі Росія почуває себе сильнішою і намагається диктувати умови.

"Ми повинні вести жорсткі переговори, і ми повинні сидіти за столом переговорів, тому що багато говорилося про роль Європи до закінчення війни та після війни, і відповідальність Європи є дуже високою та дуже важливою. Тож без Європи я не можу уявити жодного переговорного процесу. І, звісно, було б справді непорозумінням, якби переговори проходили без самої України, тому що Україна бореться, і Україна справді докладає багато зусиль, щоб протистояти цьому величезному тиску Російської Федерації", - наголосив Науседа і додав, що "маємо виконувати наші обіцянки Україні".