Інтерфакс-Україна
Політика
08:31 14.02.2025

Венс: Вірогідні всі варіанти для примушення РФ вести переговори щодо припинення війни

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Віце-президент США Джей Д. Венс заявив, що США розглядають всі можливі військові та економічні варіанти у разі, якщо РФ не погодиться сумлінно вести переговори про припинення війни в Україні, повідомляє New York Times.

"Є економічні інструменти впливу, є, звичайно, військові інструменти впливу", доступні Сполученим Штатам проти президента Росії Володимира Путіна", - сказав пан Венс в інтерв’ю The Wall Street Journal, опублікованому ввечері в четвер.

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Заяви Венса прозвучали на тлі того, як президент США Дональд Трамп у середу заявив, що він почав переговори з Путіним про припинення війни. Трамп також сказав, що малоймовірно, що Україна повернеться до своїх кордонів до 2014 року, і що майбутнє членство в НАТО для країни є непрактичним.

Венс зазначив, що поки зарано говорити про конкретні територіальні домовленості чи гарантії безпеки для України. "Є скільки завгодно формулювань, конфігурацій, але ми дбаємо про те, щоб Україна мала суверенну незалежність", – сказав він.

Як зазначається, Трамп у середу не згадав про залучення України до переговорів, упущення, яке викликало занепокоєння серед американських союзників у Європі, що Україна може залишитися осторонь від цих переговорів. Днем пізніше Трамп сказав, що "звичайно" Україна буде залучена.

Між тим, видання нагадує, що Зеленський у середу у спілкуванні з Трампом у середу заявив, що будь-які угоди без України неприйнятні.

"Президент не збирається йти в це з шорами. Все на столі, давайте домовимось", - сказав Венс.

Заява Венса про військовий вплив на Росію прозвучав через день після того, як міністр оборони Піт Гегсет заявив, що розміщення американських військ в Україні не буде частиною жодних гарантій безпеки.

Очікується, що Венс у п’ятницю в Мюнхені зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

 

Теги: #україна #переговори #сша #тиск #рф

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