В "Європейській солідарності" вважають, що США, говорячи про вибори в Україні, мають на увазі лише президентські

В партії "Європейськая солідарність" висловили припущення, що представники США, говорячи про необхідність проведення виборів в Україні, мають на увазі лише президентські вибори.

"Провести вибори під час війни надзвичайно складно, а то й неможливо. Але від американців ми чули інше (під час українського тижня у Вашингтоні - ІФ-У). Вони кажуть: ви ж демократія, у вас повинні пройти президентські вибори. Про парламентські чи місцеві вибори там ніхто навіть питання не піднімав", - розказав народний депутат фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький на брифінгу у четвер.

Він також повідомив, що в той же час в США перебували і представники Центральної виборчої комісії. "Я їх там бачив, всі їх питали про президентські вибори", - відзначив народний депутат.

На думку Княжицького, ідею проведення президентських виборів в Україні підтримує і сам голова Української держави.

"Володимир Зеленський вирішив провести ці президентські вибори для того, щоб на них перемогти, а для цього вирішив зачистити поле. Він вирішив обмежити участь у виборах всіх своїх політичних конкурентів (мається на увазі запровадження санкцій щодо лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка - ІФ-У) . Він вирішив знищити тих, хто підтримує незалежні засобі масової інформації, щоб обмежити свободу слова. Він думає, що в такий спосіб він збереже свою владу. Але це велика ілюзія", - вважає депутат.

За словами Княжицького, Зеленський має шанс зберегти свою владу, але для цього необхідно об'єднати українське суспільство, "припинити слухати російських провокаторів, припинити йти за російським сценарієм, припинити робити ті речі, після яких Європа, один з небагатьох наших союзників, які залишилися, припинить нас підтримувати".