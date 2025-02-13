Інтерфакс-Україна
Політика
19:01 13.02.2025

В "Європейській солідарності" вважають, що США, говорячи про вибори в Україні, мають на увазі лише президентські

2 хв читати
В "Європейській солідарності" вважають, що США, говорячи про вибори в Україні, мають на увазі лише президентські

В партії "Європейськая солідарність" висловили припущення, що представники США, говорячи про необхідність проведення виборів в Україні, мають на увазі лише президентські вибори.

"Провести вибори під час війни надзвичайно складно, а то й неможливо. Але від американців ми чули інше (під час українського тижня у Вашингтоні - ІФ-У). Вони кажуть: ви ж демократія, у вас повинні пройти президентські вибори. Про парламентські чи місцеві вибори там ніхто навіть питання не піднімав", - розказав народний депутат фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький на брифінгу у четвер.

Він також повідомив, що в той же час в США перебували і представники Центральної виборчої комісії. "Я їх там бачив, всі їх питали про президентські вибори", - відзначив народний депутат.

На думку Княжицького, ідею проведення президентських виборів в Україні підтримує і сам голова Української держави.

"Володимир Зеленський вирішив провести ці президентські вибори для того, щоб на них перемогти, а для цього вирішив зачистити поле. Він вирішив обмежити участь у виборах всіх своїх політичних конкурентів (мається на увазі запровадження санкцій щодо лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка - ІФ-У) . Він вирішив знищити тих, хто підтримує незалежні засобі масової інформації, щоб обмежити свободу слова. Він думає, що в такий спосіб він збереже свою владу. Але це велика ілюзія", - вважає депутат.

За словами Княжицького, Зеленський має шанс зберегти свою владу, але для цього необхідно об'єднати українське суспільство, "припинити слухати російських провокаторів, припинити йти за російським сценарієм, припинити робити ті речі, після яких Європа, один з небагатьох наших союзників, які залишилися, припинить нас підтримувати".

Теги: #європейська_солідарність #вибори #порошенко #княжицький #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:26 21.05.2025
США мають варіанти посилення санкцій проти РФ, якщо це буде необхідно – Рубіо

США мають варіанти посилення санкцій проти РФ, якщо це буде необхідно – Рубіо

20:05 21.05.2025
США проведуть аналіз наданої Україні допомоги для виявлення можливих маніпуляцій і незаконних привласнень – Рубіо

США проведуть аналіз наданої Україні допомоги для виявлення можливих маніпуляцій і незаконних привласнень – Рубіо

15:45 21.05.2025
Санкції, зброя, єдність: Петро Порошенко пропонує план дій проти росії

Санкції, зброя, єдність: Петро Порошенко пропонує план дій проти росії

15:08 21.05.2025
Сибіга подякував сенаторам за представлення проєкту резолюції, що засуджує викрадення Росією українських дітей

Сибіга подякував сенаторам за представлення проєкту резолюції, що засуджує викрадення Росією українських дітей

13:44 21.05.2025
В "Євросолідарності" заявили про блокування участі Порошенка у ПА НАТО

В "Євросолідарності" заявили про блокування участі Порошенка у ПА НАТО

07:49 21.05.2025
Американська розвідка припускає, що Ізраїль готує удар по ядерних об'єктах Ірану

Американська розвідка припускає, що Ізраїль готує удар по ядерних об'єктах Ірану

04:41 21.05.2025
Адміністрація Трампа почала штрафувати мігрантів за нелегальне перебування в країні – ЗМІ

Адміністрація Трампа почала штрафувати мігрантів за нелегальне перебування в країні – ЗМІ

20:26 20.05.2025
Лідер ультраправої партії в Румунії вирішив оскаржити результати виборів президента

Лідер ультраправої партії в Румунії вирішив оскаржити результати виборів президента

19:57 20.05.2025
Україні потрібна професійна дипломатія - Герасимов

Україні потрібна професійна дипломатія - Герасимов

17:23 19.05.2025
Результат виборів президента Польщі можуть визначити виборці, які підтримали у 1-му турі праворадикальних кандидатів - Климпуш-Цинцадзе

Результат виборів президента Польщі можуть визначити виборці, які підтримали у 1-му турі праворадикальних кандидатів - Климпуш-Цинцадзе

ВАЖЛИВЕ

Канцлер ФРН після розмови Трампа та Путіна: Європа посилить тиск на Москву через санкції

Зеленський повідомив про початок спільної з лідерами країн Європи роботи над новою безпековою архітектурою для України

Нові санкції США поти Росії можуть бути найжорсткішими за весь час – Келлог

Приліт Путіна на переговори до Туреччини відкриє шлях до інших елементів закінчення війни, включаючи зустріч груп – Зеленський

Росія поки що не демонструє політичної волі щодо режиму припинення вогню та закінчення війни – Єрмак

ОСТАННЄ

Глава МЗС Словаччини: важливо, щоб зусилля щодо мирних переговорів тривали

Генсек НАТО хоче бачити саміт в Гаазі успішним і не коментує можливість його скорочення у часі через Трампа

Кабмін пропонує погодити припинення дії, вихід та денонсацію 8 міжнародних договорів з РФ, Білоруссю та в рамках СНД

Каллас вважає найдієвішим із майбутнього пакета санкцій ЄС щодо РФ зниження стелі цін на нафту

Спроба Зеленського схилити Трампа на свій бік провалюється

В "Євросолідарності" застерігають від двосторонніх перемовин з РФ за результатами розмови Трампа з Путіним

Нардеп Сірко: Трамп фактично відмовився від України

Розмова Трампа та Путіна не наблизила потенційний мир – нардеп Фріз

Європейські лідери бояться, що Трамп відмовляється від дипломатичних зусиль

15 країн Європи виступили з ініціативою залучити країни БРІКС до врегулювання війни в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА