Спроба прибрати Порошенка з політики свідчить про готовність Зеленського до капітуляції у війні - Герасимов

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Спроба прибрати з політичного поля лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка свідчить про готовність президента України Володимира Зеленського до капітуляції у війні з Росією, заявив співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов.

"Ми єдині проти диктатури, ми єдині проти авторитаризму. І ключове – ми єдині жорстко проти капітуляції. Ми показали це і в 2019-му році, коли нас намагалися "здати" в Парижі. І показуємо зараз. Але саме через те, що нас хочуть прибрати з політичного життя через накладання абсолютно неконституційних, абсолютно незаконних санкцій на Петра Порошенка. Через те, що хочуть через карні справи, залякування, тиск, прибрати з парламенту нашу фракцію, ми розуміємо, що скоріше за все Зеленський готується до капітуляції", – сказав Герасимов на брифінгу у четвер.

Члени фракції "Європейська солідарність" закликали владу "схаменутися та зрозуміти, що всередині країни можуть бути суперники, конкуренти, але не вороги, а ворог є тільки зовні" і це Росія.