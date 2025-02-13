Інтерфакс-Україна
Політика
14:04 13.02.2025

Спроба прибрати Порошенка з політики свідчить про готовність Зеленського до капітуляції у війні - Герасимов

1 хв читати
Спроба прибрати Порошенка з політики свідчить про готовність Зеленського до капітуляції у війні - Герасимов
Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=61564403983924

Спроба прибрати з політичного поля лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка свідчить про готовність президента України Володимира Зеленського до капітуляції у війні з Росією, заявив співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов.

"Ми єдині проти диктатури, ми єдині проти авторитаризму. І ключове – ми єдині жорстко проти капітуляції. Ми показали це і в 2019-му році, коли нас намагалися "здати" в Парижі. І показуємо зараз. Але саме через те, що нас хочуть прибрати з політичного життя через накладання абсолютно неконституційних, абсолютно незаконних санкцій на Петра Порошенка. Через те, що хочуть через карні справи, залякування, тиск, прибрати з парламенту нашу фракцію, ми розуміємо, що скоріше за все Зеленський готується до капітуляції", – сказав Герасимов на брифінгу у четвер.

Члени фракції "Європейська солідарність" закликали владу "схаменутися та зрозуміти, що всередині країни можуть бути суперники, конкуренти, але не вороги, а ворог є тільки зовні" і це Росія.

Теги: #герасимов #санкції #порошенко #санкції_рнбо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:45 21.05.2025
Санкції, зброя, єдність: Петро Порошенко пропонує план дій проти росії

Санкції, зброя, єдність: Петро Порошенко пропонує план дій проти росії

13:44 21.05.2025
В "Євросолідарності" заявили про блокування участі Порошенка у ПА НАТО

В "Євросолідарності" заявили про блокування участі Порошенка у ПА НАТО

13:03 21.05.2025
Туск вважає, що залучення Польщі, Франції, Німеччини, Англії, Італії та США є ключовим у санкційному процесі проти РФ

Туск вважає, що залучення Польщі, Франції, Німеччини, Англії, Італії та США є ключовим у санкційному процесі проти РФ

05:43 21.05.2025
Трамп відмовився підтримати санкції проти РФ, бо прагне укласти ділові угоди з Путіним – ЗМІ

Трамп відмовився підтримати санкції проти РФ, бо прагне укласти ділові угоди з Путіним – ЗМІ

01:36 21.05.2025
Трамп про дії США після того, як ЄС і Британія запровадили нові санкції проти РФ: Побачимо

Трамп про дії США після того, як ЄС і Британія запровадили нові санкції проти РФ: Побачимо

23:53 20.05.2025
Сибіга: ЄС вже виділили дві третини з 2 млн артснарядів, йде робота над рештою

Сибіга: ЄС вже виділили дві третини з 2 млн артснарядів, йде робота над рештою

21:19 20.05.2025
ЄС скасував економічні санкції проти Сирії – Каллас

ЄС скасував економічні санкції проти Сирії – Каллас

21:04 20.05.2025
Каллас вважає найдієвішим із майбутнього пакета санкцій ЄС щодо РФ зниження стелі цін на нафту

Каллас вважає найдієвішим із майбутнього пакета санкцій ЄС щодо РФ зниження стелі цін на нафту

19:57 20.05.2025
Україні потрібна професійна дипломатія - Герасимов

Україні потрібна професійна дипломатія - Герасимов

19:34 20.05.2025
Зеленський: Щодо санкцій продовжуємо працювати на різних рівнях зі США, переконуємо, що саме це потрібно

Зеленський: Щодо санкцій продовжуємо працювати на різних рівнях зі США, переконуємо, що саме це потрібно

ВАЖЛИВЕ

Канцлер ФРН після розмови Трампа та Путіна: Європа посилить тиск на Москву через санкції

Зеленський повідомив про початок спільної з лідерами країн Європи роботи над новою безпековою архітектурою для України

Нові санкції США поти Росії можуть бути найжорсткішими за весь час – Келлог

Приліт Путіна на переговори до Туреччини відкриє шлях до інших елементів закінчення війни, включаючи зустріч груп – Зеленський

Росія поки що не демонструє політичної волі щодо режиму припинення вогню та закінчення війни – Єрмак

ОСТАННЄ

Кабмін пропонує погодити припинення дії, вихід та денонсацію 8 міжнародних договорів з РФ, Білоруссю та в рамках СНД

Спроба Зеленського схилити Трампа на свій бік провалюється

В "Євросолідарності" застерігають від двосторонніх перемовин з РФ за результатами розмови Трампа з Путіним

Нардеп Сірко: Трамп фактично відмовився від України

Розмова Трампа та Путіна не наблизила потенційний мир – нардеп Фріз

Європейські лідери бояться, що Трамп відмовляється від дипломатичних зусиль

15 країн Європи виступили з ініціативою залучити країни БРІКС до врегулювання війни в Україні

Трамп дав зрозуміти європейським лідерам після розмови з Путіним, що не тиснутиме на Москву – ЗМІ

Зеленський обговорив з президентом Фінляндії Стуббом посилення санкційного тиску на РФ

Діалог між Трампом і Путіним не вплинув на ситуацію - голова комітету Ради

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА