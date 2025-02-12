Порошенко заявив про введення санкцій проти нього РНБО

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На засіданні Ради національної безпеки й оборони (РНБО) в середу були запроваджені санкції проти народного депутата та лідера опозиції Петра Порошенка, йдеться у заяві лідера партії "Європейська Солідарність".

"Щойно РНБО таки ухвалила антиконституційне, політично мотивоване рішення – впровадити проти мене, Петра Порошенка як проти лідера опозиції та пʼятого президента санкції з абсолютно незаконними обмеженнями. У цього злочину є багато співучасників: вся команда Зеленського, Кабінет міністрів, який "нагнули" на абсурдне подання, члени його РНБО, які тихенько піднімали руки", - заявив Порошенко у відеозверненні.

П'ятий президент України зазначив, що у такого рішення "замовник, виконавець і підписант один – особисто Зеленський" та звинуватив чинного президента у "політичних чистках".

"Він уже "переміг" Путіна, зміцнив міжнародну коаліцію, забезпечив армію всім необхідним, здолав корупцію і шукає, де б ще докласти свої видатні полководські таланти, відкриваючи другий фронт проти держави, починаючи внутрішні політичні чистки. Сьогодні Зеленський завдав колосального удару по внутрішній єдності, якої наша команда неухильно дотримується з лютого 2022 року і яка є нашою головною зброєю в боротьбі з агресором", - наголосив Порошенко.

Разом з тим, він зазначив, що він та партія ЄС продовжать боротьбу за "збереження держави".

"Нам треба зберегти державу! Тому – єдність насамперед навколо Збройних Сил. Завтра я везу чергову партію допомоги. Що мене засмучує найбільше? Це якщо санкції суттєво ускладнять допомогу мого Фонду українській Армії, справі, якою наша команда жила всі три рокі великої війни... Я не здамся в боротьбі за європейську демократичну Україну. Наша команда не здасться, ніхто і ніщо не змусить нас змінити мою позицію. Це помста за те, що ми єдині не боїмося говорити правду і називати речі своїми іменами", - заявив Порошенко.

Він також виказав "розчарування і занепокоєння" тим, як ця "показова демонстраційна зачистка політичного поля" позначиться на євроінтеграції.

"Нам ще треба буде захистити демократію, верховенство права і відповідність України стандартам членства в Євросоюзі. Саме тому днями я повернувся із закордонного відрядження, хоча мене всі попереджали: що у влади "дах зірвало", про санкції та нові підозри і що краще мені залишатися за кордоном" - сказав Порошенко.

Він наголосив, що має "бути тут, зараз, зі своєю країною і боротися з тими, хто ставить під сумнів її європейське майбутнє та її боротьбу у війні з російським агресором".

"Показово, що терористом та екстремістом Порошенка визнав суд Владіміра Путіна. Тепер його формулювання майже дослівно повторила РНБО Зеленського", - резюмував п'ятий президент України.